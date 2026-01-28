Milei sigue “desafiando” a Paolo Rocca: “Los empresarios deben desaparecer e ir a la quiebra si hacen negocios turbios con el Estado”
Luego de haber apodado “Don Chatarrín de los Tubitos CAROS” al CEO de Techint, Paolo Rocca, el presidente Javier Milei redobló la apuesta. “Ustedes saben que el camino es sinuoso, no es rectilíneo uniforme. Y siempre se encuentra una piedra en el camino”, lanzó el libertario durante su participación en el Festival “La Derecha Fest”, en Mar del Plata, luego de mostrarse en el teatro con Fátima Florez.
Al aludir a Rocca, Milei no necesitó no nombrar al CEO de Techint para que los militantes libertarios comprendieran que hacía alusión a quien había cuestionado por redes sociales a lo largo del día. “Ese le pone un montón de guita a los periodistas”, agregó.
En un encendido discurso, el presidente afirmó que “la única forma de crecer es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un menor precio”, momento en el cual volvió a reivindicar al capitalismo.
Acto seguido, Milei viró su mensaje al empresariado argentino: “Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado. Y si quieren hacerlo por la fuerza, haciendo negocios turbios con el Estado, esos deben desaparecer e ir a la quiebra”.
“Porque en ese caso no son creadores de bienestar, son destructores de bienestar, destructores de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse sus coimas junto a los políticos”, continuó con suma dureza.
Luego, llegó el turno de las críticas dirigidas a la prensa: “Eso no va a pasar en la Argentina, por más que le pongan toneladas de guita a los medios de comunicación y a los periodistas corruptos”, refiriéndose a la prensa opositora que, en realidad es exigua y sin el suficiente peso, al lado de los “comunicadores” que se deshacen en elogios, entrevistan y/o invitan a sus programas cotidianamente a sus programas pese a que #NoHayPauta… Raro… Paradójico…