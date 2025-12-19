Milei sedujo a algunos gobernadores pero no alcanzó para tener la Reforma Laboral y el Presupuesto 2026 sin objeciones
En un aparente intento por ablandar a los gobernadores, el Gobierno abrió la billetera y aceleró el reparto de fondos discrecionales a las provincias. Solo en los últimos 14 días hábiles de diciembre, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sumaron $ 66.500 millones, un tercio de todo lo distribuido en 2025, en medio del debate del Presupuesto y la reforma laboral en el Congreso. Pero la seducción no bastó y el resultado no fue óptimo en la Cámara Baja.
Después de pisar los fondos desde el inicio de mandato, la gestión de Javier Milei benefició a seis provincias: Tucumán ($ 20.000 millones), Misiones ($ 12.000 millones), Chaco ($ 11.000 millones), Catamarca ($ 10.500 millones), Entre Ríos ($ 7.000 millones) y Salta ($ 6.000 millones), según el IARAF. En conjunto, recibieron el 33% de los $ 198.000 millones repartidos en todo 2025.
“Los ATNs se relacionan con eventos que ameritan la asistencia de la Nación a las provincias afectadas y suelen tener un uso discrecional, por ende, no todas los reciben. Este mes tuvo fuerte peso en los ATNs del año. Hasta el 18 de diciembre, 9 jurisdicciones no recibieron fondos: Córdoba, La Rioja, La Pampa, CABA, Santiago del Estero, Jujuy, Formosa, San Luis y Tierra del Fuego”, dijo Nadin Argañaraz, titular del IARAF.
Las provincias beneficiadas en las últimas semanas fueron claves el miércoles para que La Libertad Avanza obtuviera 130 votos positivos y lograra la media sanción del Presupuesto 2026 en Diputados (incluyendo diputados de Neuquén, Santa Cruz y San Juan). Pero no alcanzó para empujar la reforma laboral, que será tratada en febrero tras la presión gremial, de algunas cámaras privadas y los gobernadores.
El movimiento de fondos de diciembre contrastó con el de los meses previos. En noviembre, el Gobierno no distribuyó ningún ATN, siendo el único mes del año cuya ejecución fue nula, mientras que el mayor monto pagado fue en mayo con $ 21.000 millones. Así, el volumen pagado en lo que va de diciembre ya supera con creces ese nivel, siendo el mes de mayor distribución de toda la era Milei.
Obviamente, llama la atención el reparto de diciembre porque rompe con el promedio mensual... De hecho, el Gobierno distribuyó hasta el momento solo el 20% de los $ 980.000 millones de la recaudación de ATN en 2025. En 2024, se repartió el 7,3%, mientras que Sergio Massa distribuyó el 77% en 2023. De esa forma, si este año no liberan más recursos discrecionales, el Tesoro podría guardarlos para transferirlos en el 2026 o, como se espera, utilizarlo como saldo en su cuenta para sostener el equilibrio fiscal a costas de las provincias…
Luis Caputo se comprometió ante el Fondo Monetario a lograr un superávit primario del 1,6% en 2025 y del 2,2% en 2026. Si Milei repartiera todos los fondos no automáticos este año, esos aportes representarían el 0,11% del PBI. No parece un número determinante, sobre todo teniendo en cuenta que el Fondo Monetario y Estados Unidos le pidieron que negocie con los gobernadores.
Pero el Gobierno sumó un costo fiscal inesperado del 0,5% del PBI el miércoles al no poder anular el Capítulo XI del Presupuesto, que incluye la Ley de Discapacidad, Financiamiento Universitario y la reducción de subsidios en Zonas Frías y Patagonia. Entre los díscolos, hubo diputados de las provincias que recibieron fondos en las últimas semanas para jubilaciones, garantías para endeudarse y recursos atrasados.
Claro está, “es parte del juego democrático”, dirán oficialmente, pero, la bronca en Casa Rosada y el Ministerio de Economía es grande.