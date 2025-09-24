Milei se reunió en Nueva York con Kristalina Georgieva: “Lo que está haciendo la Argentina es muy significativo”
El presidente Javier Milei mantuvo este miércoles un encuentro en Nueva York con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien destacó las políticas económicas aplicadas por el Gobierno.
“Excelente reunión con Milei”, expresó Georgieva al término de la reunión. “Damos la bienvenida al apoyo de Estados Unidos y del BID, que fortalece el programa que tenemos con Argentina”, agregó.
La titular del organismo multilateral sostuvo que es clave que el país continúe reduciendo la inflación, aumente la actividad económica y disminuya la pobreza. También subrayó la importancia de la disciplina fiscal, la política monetaria y las reformas estructurales para consolidar la recuperación. “Lo que está haciendo la Argentina es muy significativo”, reiteró Georgieva, remarcando la necesidad de apoyo en un contexto de ajustes profundos.
El encuentro tuvo lugar luego del anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre un paquete de asistencia financiera para el Gobierno argentino, que incluye la compra de bonos, la posibilidad de un préstamo directo en divisas y negociaciones abiertas para un swap de monedas por unos 20.000 millones de dólares, similar al que Argentina mantiene con el Banco Popular de China.
Consultada sobre la caída de la actividad económica, Georgieva explicó que durante la reunión se dedicó “mucho tiempo a hablar de las reformas estructurales que van a elevar la actividad económica”.
Acompañaron al Presidente en la reunión el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Finanzas, José Luis Daza; el canciller Gerardo Werthein; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.
