Milei saludó efusivamente a la presidente de Kosovo, y se armó flor de lío
El cálido saludo del presidente Javier Milei a la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, levantó una fuerte polémica y críticas en redes sociales, de usuarios y dirigentes de la oposición con conocimiento del conflicto. Ocurre que Argentina nunca reconoció a Kosovo, que se independizó unilateralmente con apoyo de las potencias occidentales en 2008, como última fase del desmembramiento de la ex Yugoslavia.
Pero basada en el principio de que se respete la integridad territorial, en ese caso de Serbia que perdió el territorio kosovar, Argentina no la puede reconocer porque eso afecta su propio reclamo internacional de la soberanía de las Islas Malvinas ante el Reino Unido. Por eso tampoco Argentina le reconoce a Rusia Crimea, y apoya a la República Popular China con la isla de Taiwan incluída y no independiente.
Además, Kosovo es un país aupado por los británicos, y su asamblea mantiene un convenio con Londres para incorporar efectivos de la Fuerza de Seguridad de Kosovo (KSF) a la Roulement Infantry Company (RIC), unidad británica que rota en el Atlántico Sur, con militares kosovares que se mantienen desplegados en las Islas Malvinas para entrenamiento, interoperabilidad y apoyo mutuo.
Varios gobiernos, menos el de Milei hasta ahora, protestaron ante este acto contrario a los intereses argentinos. Hubo incluso fotografías tomadas semanas atrás por el regreso de los primeros siete efectivos kosovares que entrenaron en las islas.
Lo cierto es que Milei se fotografió junto a la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, en la primera imagen pública de la historia de un encuentro oficial semejante durante su permanencia en Nueva York la semana pasada para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde mantuvo muy pocas aunque importantes reuniones: entre otras, con Donald Trump, Benjamín Netanyahu y la presidenta de la Confederación Suiza, Karin Keller-Sutter.
Polémica no tiene fin
“En una nueva muestra de su desprecio a la Cuestión Malvinas, Milei en la ONU se fotografía -sonriente- con la representante de Kosovo, contradiciendo nuestra posición histórica respecto de la integridad territorial”, escribió el ex canciller Santiago Cafiero y reposteó la foto del encuentro argentino-kosovar de la polémica. “El 18 de abril de 2023, desde la Cancillería argentina, denuncié que la presencia militar de las “Fuerzas de Seguridad de Kosovo” en el Atlántico Sur resultaba inaceptable.”, escribió.
“Argentina no reconoce a Kosovo como un país independiente. Para colmo, Kosovo mandó tropas este año a Malvinas para hacer ejercicios militares con los que ocupan nuestro territorio”, dijo la cuenta Rattenbach, una de las más informadas en asuntos militares y del Atlántico Sur.
Entre tanto, el ex secretario de Malvinas del kirchnerismo, Guillermo Carmona fue más duro: “Es extremadamente grave que @JMilei se haya prestado a una foto (¿y mantenido una reunión?) con quien invoca ser presidenta de una entidad que Argentina no reconoce como Estado, en contradicción con nuestra posición respecto de la integridad territorial en la cuestión #Malvinas.”, señaló, sobre un hecho que efectivamente puede crecer como escándalo.