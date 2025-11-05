Milei sale de gira… Parte rumbo a Miami, Nueva York y Bolivia
Javier Milei emprenderá una nueva gira internacional, que incluirá reuniones en Estados Unidos y Bolivia, con una intensa agenda de actividades que combina exposiciones, encuentros políticos y participación en foros internacionales. Acompañado por el canciller Pablo Quirno, el presidente recibió este martes las cartas credenciales del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.
Durante su paso por Miami, Palm Beach y Nueva York, el mandatario buscará fortalecer lazos con sectores conservadores y promover inversiones en Argentina ante el Council of the Americas. Posteriormente, viajará a Bolivia para participar de los actos institucionales en el marco de la asunción del presidente electo Rodrigo Paz Pereira.
La gira presidencial se extenderá del miércoles 5 al sábado 8 de noviembre, con múltiples compromisos oficiales y escalas internacionales.
Cuestión de agenda
(Los horarios están expresados en hora argentina)
Miércoles 5 de noviembre
15 hs – El presidente Milei partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Miami, donde arribará a las 2:20 hs del jueves 6 de noviembre.
Jueves 6 de noviembre
17:45 hs – El Presidente hablará en el American Business Forum.
19:15 hs – Partida del vuelo especial hacia Palm Beach, donde llegará a las 19:35 hs.
22:30 hs – Intervención del Presidente en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).
Viernes 7 de noviembre
00:30 hs – Vuelo hacia Nueva York (arribo 3:30 hs).
12 hs – Participación en el conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” del Council of the Americas.
19 hs – Partida hacia Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (arribo 3 hs del día siguiente).
Sábado 8 de noviembre
9:30 hs – Vuelo hacia la ciudad de El Alto (arribo 10:20 hs).
11 hs – Participación en la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y saludo al presidente Rodrigo Paz Pereira.
13 hs – Ceremonia de entrega del bastón de mando.
14 hs – Regreso a Buenos Aires.
17:35 hs – Arribo a la Ciudad de Buenos Aires.
Reunión con el embajador norteamericano antes de partir
Acompañado por el canciller Pablo Quirno, el presidente Javier Milei recibió este martes las cartas credenciales del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y luego mantuvo una reunión en su despacho.
El Presidente Javier Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibió las cartas credenciales del Embajador de los Estados Unidos de América, Peter Lamelas, y luego mantuvieron una reunión en el Despacho Presidencial. pic.twitter.com/7cMlWeyEKf
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 4, 2025
En la misma oportunidad, Milei hizo lo propio además con los embajadores de la Unión Europea, Reino Unido, Bélgica, Austria y Suiza.
El Presidente Javier Milei, acompañado por el Canciller Pablo Quirno, recibió hoy las cartas credenciales de los embajadores de los Estados Unidos, del Reino Unido, de la Confederación Suiza, del Reino de Bélgica, de la Unión Europa, y de la República de Austria. pic.twitter.com/elKA6uBVn9
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 4, 2025
Se trató de una breve ceremonia en Casa Rosada, según informaron fuentes oficiales.