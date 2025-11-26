Milei reunió a todo el Gabinete para definir la estrategia legislativa del Presupuesto 2026
El presidente Javier Milei encabezó esta mañana una reunión ampliada de Gabinete junto al jefe de ministros, Manuel Adorni, para avanzar en la estrategia legislativa de cara al tratamiento del Presupuesto 2026, que el Gobierno pretende discutir en sesiones extraordinarias.
Según pudo saber Noticias Argentinas, el encuentro —que comenzó a las 9.30 y se extendió hasta minutos antes de las 11— incluyó un temario de ocho puntos y abrió con una exposición del jefe de Gabinete. Adorni detalló lo recogido en las reuniones individuales que mantuvo con los titulares de las nueve carteras y anticipó que impulsará nuevos espacios de coordinación interministerial, con equipos de seguimiento de gestión que monitoreen la hoja de ruta de cada área.
Además, el ministro coordinador pidió a cada cartera que presente sus objetivos para los próximos dos meses y anunció que las reuniones conjuntas se realizarán cada diez días, algunas sin la presencia del Presidente. Para esa dinámica, cada ministerio deberá designar un interlocutor que reporte directamente al equipo de seguimiento.
Durante su intervención, Milei habló por una hora sobre la urgencia de aprobar las reformas de segunda generación en la antesala del Consejo de Mayo, y dio la bienvenida formal a los dos nuevos integrantes del Gabinete.
La reunión —realizada en el Salón Eva Perón de Casa Rosada— reunió a los nueve ministros, tras la ronda individual que Adorni mantuvo con cada uno para identificar las principales demandas de gestión. El temario incluyó también un análisis de la estrategia para sumar apoyos provinciales y de bloques aliados al Presupuesto 2026, y una mención al avance de la reforma laboral trabajada por los equipos técnicos junto a Federico Sturzenegger.
Entre los funcionarios presentes estuvieron Sturzenegger; Diego Santilli (Interior); Mario Lugones (Salud); Sandra Pettovello (Capital Humano); Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva (Seguridad); Mariano Cúneo Libarona (Justicia); Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Luis Petri (Defensa); y Luis Caputo (Economía).
El encuentro contó además con dos invitados especiales: el jefe del Estado Mayor del Ejército, Carlos Presti, y Alejandra Monteoliva, presentada oficialmente como una de las próximas incorporaciones en Seguridad cuando Bullrich asuma sus compromisos legislativos. También asistieron María Ibarzabal Murphy, Karina Milei, Santiago Caputo y el titular de Diputados, Martín Menem.
Presidencia difundió un video del momento en que Milei ingresó al salón y saludó a los presentes, con gestos particularmente efusivos hacia Petri, Santilli y Bullrich.
Adorni apuesta a reforzar el diálogo interministerial y planea repetir estas instancias de coordinación cada diez días. En paralelo, el Consejo de Mayo mantenía este miércoles su último encuentro previo al 15 de diciembre, fecha límite para presentar el documento que reúna los proyectos destinados a materializar los 10 puntos del Pacto de Mayo.
Aunque el contenido del borrador se mantiene reservado, una fuente cercana anticipó que el texto no incluiría la revisión de la distribución de fondos coparticipables, reclamo central de los gobernadores, ni la reforma previsional, pese a que ambos temas integran el punto 5 y 9 del acuerdo firmado en Tucumán.