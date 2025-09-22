Milei postergó la reunión con Kristalina Georgieva por la reprogramación de su viaje a EEUU
El presidente Javier Milei reprogramó su partida hacia Estados Unidos: inicialmente prevista para este domingo por la noche, finalmente despegará este lunes en un horario aún a definir. El cambio obligó al Gobierno a reagendar la reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, que estaba prevista en la agenda oficial.
Antes de volar, Milei dedicará la jornada del lunes a la política local. A la mañana encabezará la mesa política —formada tras la derrota electoral en Buenos Aires— y luego reunirá a su Gabinete en Casa Rosada.
El martes, poco después de llegar a Nueva York, asistirá al discurso de Donald Trump ante la ONU y más tarde se concretará el esperado encuentro bilateral con el mandatario estadounidense. El miércoles será el turno de la exposición de Milei ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el eje central del viaje.
Desde el oficialismo confirmaron que el Gobierno está en tratativas con el Tesoro de EE.UU. para acceder a una línea de financiamiento de al menos u$s 10.000 millones, con el objetivo de respaldar las reservas del Banco Central y enfrentar vencimientos de deuda en 2026.
“Estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados”, sostuvo Milei en diálogo con La Voz del Interior, aludiendo a la necesidad de contar con un salvavidas financiero en medio de la tensión cambiaria que obligó al BCRA a desembolsar u$s 1.100 millones en la última semana.
El Presidente explicó que la estrategia apunta a cubrir compromisos inmediatos: “Argentina tiene pagos por u$s 4.000 millones en enero y u$s 4.500 millones en julio del próximo año. Venimos trabajando en negociaciones que demandan tiempo, pero estamos muy avanzados y es cuestión de esperar”, afirmó.