Milei removió a Diego Spagnuolo de la ANDIS
Diego Spagnuolo fue removido de su cargo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) luego de que salieran a la luz audios donde supuestamente se lo escucha hablar sobre un entramado de coimas que incluye a prestadores de servicios y a funcionarios de alto rango de la Casa Rosada, entre ellos, Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de Gobierno.
Tras horas de rumores, alimentados por un escándalo en puertas en caso de confirmarse que los audios revelados surgieron de boca del funcionario, el Gobierno, a través de la cuenta en X de la Vocería Presidencial habló del desplazamiento “preventivo” del funcionario de vínculo estrecho con Javier Milei. Más tarde, publicó al respecto un Decreto en el Boletín Oficial.
“Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo”, sostuvo el posteo.
“El ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento”, se agregó.
Spagnuolo es un viejo conocido de Milei. En 2021 ocupó uno de los últimos lugares de la lista de candidatos que llevó al presidente a ocupar una banca en Diputados.
Fue premiado después con la dirección al frente del organismo que está en la mira por los audios que lo involucran justo en simultáneo a que el Gobierno firmara el veto por la emergencia en discapacidad.
Spagnuolo era conocido, antes de ser nombrado al frente de la Andis, como un tuitero de corte libertario muy activo, bajo el alias Rainier_W0lf, y cuyo lema era, hasta antes de que se cerrara la cuenta, “Soy el líder de La Resistencia”.
Diego Spagnuolo habría sido grabado en una comida y -pareciera- que se fue de boca. Su voz aparentemente inconfundible señala una supuesta red de corrupción con la compra de medicamentos que involucraría a Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei.
Spagnuolo es un funcionario más cercano a Santiago Caputo que a los Menem, los nombres que desde hace tiempo desatan una batalla por el poder en la estructura estatal.
Una de las grabaciones que se le adjudican al funcionario describe una charla de él respecto a su vínculo con los Milei.
“Hablé con el presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo’. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo todos los WhatsApps de Karina”, relata la voz de ese audio difundido por Carnaval Stream.
Además, en otra grabación, la voz adjudicada a Spagnuolo asegura que los laboratorios tienen que hacer aportes económicos para asegurarse contratos estatales. Es allí donde se mencionan los nombres de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, además de la droguería Suizo Argentina, también involucrada.
Qué dice el decreto publicado en el Boletín Oficial
El Decreto 599/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma de Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, limita la designación de Diego Spagnuolo como director ejecutivo de Andis y de Daniel Garbellini como director de Acceso a los Servicios de Salud de ese mismo organismo.
“Desde el inicio de su gestión, este gobierno ha tomado distintas medidas tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan de manera eficiente a quienes más lo necesitan, con el objetivo de potenciar el crecimiento económico y el desarrollo del país”, manifestó el Gobierno en los considerandos de la medida.
En ese sentido, añadió que “la prevención de conductas contrarias a la integridad pública constituye un compromiso ineludible del Estado Nacional, no solo para evitar irregularidades administrativas y penales, sino también para reforzar los valores éticos que deban primar en el correcto desempeño de la función pública”.
La decisión, en definitiva, la tomó “por razones de público conocimiento y a fin de que el Poder Judicial de la Nación efectúe las investigaciones que resulten necesarias”.