Milei recibió a Miguel Galuccio tras el anuncio de una millonaria inversión en Vaca Muerta
El presidente Javier Milei mantuvo esta mañana un encuentro en Casa Rosada con el CEO de Vista Energy, Miguel Galuccio, luego de que la compañía confirmara una inversión de USD 4.500 millones en Vaca Muerta, una de las más relevantes del sector en los últimos años.
La reunión se desarrolló en el Salón de los Científicos, con la presencia del equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que acompañó al mandatario en el diálogo con los directivos de la petrolera. Entre ellos sobresalió la figura de Galuccio, quien fue presidente y CEO de YPF en 2012, convirtiéndose en el primer ejecutivo al frente de la empresa tras la nacionalización, un proceso históricamente cuestionado por el actual gobierno.
En semanas recientes, Vista Energy anunció un plan estratégico que reconfiguró el panorama energético nacional: la firma proyecta destinar más de USD 4.500 millones a Vaca Muerta para incrementar su producción en un 65%, lo que permitiría alcanzar los 180.000 barriles diarios de petróleo hacia 2028.
La compañía ya aportó más de USD 6.000 millones al desarrollo de la formación neuquina y se convirtió en el principal exportador de petróleo del país. De cara a 2030, Vista prevé elevar su producción hasta los 200.000 barriles diarios, consolidando su proyección internacional.
En su primera conferencia como jefe de Gabinete, Manuel Adorni destacó el impacto de estas inversiones en el sector energético. “Pampa Energía anunció una inversión de 450 millones de dólares hasta 2037, con el bono privado más largo emitido por una empresa argentina”, señaló.
El funcionario añadió: “Vista Energy confirmó un plan de inversión de 4.500 millones de dólares en Vaca Muerta, para aumentar su producción y consolidarse como uno de los mayores exportadores de petróleo del país. YPF alcanzó los 200.000 barriles diarios de producción de shale oil, un crecimiento del 82% en menos de dos años”.