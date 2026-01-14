Milei recibió a los hermanos Cunio que estuvieron casi dos años secuestrados por terroristas palestinos
El presidente Javier Milei recibió esta mañana en su despacho de la Casa Rosada a los hermanos Ariel y David Cunio, dos de los argentinos que fueron secuestrados por terroristas palestinos durante la Masacre del 7 de Octubre de 2023 y recién fueron liberados dos años después como parte de un acuerdo de paz entre la organización terrorista palestina Hamás e Israel.
Este primer encuentro entre ellos duró más de media hora y es un ejemplo del firme compromiso que el mandatario siempre mostró con Israel, su derecho a la defensa y el reclamo de liberación de todos los rehenes -uno de los cuales, el sargento de la Policía israelí Ran Gvili, fue asesinado y su cadáver permanece retenido en la Franja de Gaza-, sobre todo los argentinos.
En ese marco, Milei viajó dos veces a Israel, donde se reunió con familiares de víctimas y rehenes y visitó el devastado kibutz Nir Oz junto con su par local, Isaac Herzog, antes de reunirse con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y otras autoridades gubernamentales y dar un histórico discurso en la Knesset, el Parlamento israelí.
En la publicación de la Oficina del Presidente, que publicó la foto que ilustra esta nota, donde puede verse al canciller Pablo Quirno, se destacó que los Cunio fueron “liberados en octubre del 2025 gracias a las gestiones de paz del presidente (estadounidense) Donald Trump”.
El Presidente Javier Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada a los hermanos argentinos David y Ariel Cunio, secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz y liberados en octubre del 2025 gracias a las gestiones de paz del Presidente… pic.twitter.com/RN9OBhu58s
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 14, 2026
David Cunio reveló la magnitud de la tortura física y psicológica infligida durante su cautiverio en Gaza. El entonces rehén permaneció bajo confinamiento, junto con su esposa, hijas y otros familiares, en casas y hospitales de la Franja antes de ser retenido en túneles.
Durante el encierro, vivió en condiciones de privación extrema: “Hubo un tiempo en que nos dieron 250 mililitros de agua y media pita al día. Oscuridad total, y se oían los estómagos de la gente. Les suplicamos que nos dieran otra cucharada de mermelada, algo más pequeño, pero no nos dieron nada”.
Cunio marcó el profundo impacto que persiste tras su liberación: “No es fácil regresar del cautiverio e intentar formar una familia como si nada hubiera pasado, especialmente cuando se tienen niñas pequeñas. Poco a poco están volviendo a confiar en mí, a quererme más cerca. Las cosas están empezando a volver a su sitio”.
El cautiverio también estuvo marcado por la incertidumbre sobre el destino de los miembros de su familia; la primera separación tras el ataque dejó a sus hijas gemelas bajo distintos cuidados y la familia solo logró reunirse más adelante en el hospital Nasser, donde comprobaron que Emma se encontraba con pérdida de peso y con sarpullidos.
Cunio también denunció la manipulación de la información por parte de Hamás, cuyos miembros le aseguraron que su esposa había rehecho su vida, una mentira que, en sus palabras, llegaba a calar en la mente del rehén por la vulnerabilidad psicológica del encierro.
El caso de Esther Cunio cobró notoriedad internacional después de conocerse que evitó el secuestro al declarar que era admiradora del futbolista Lionel Messi, lo que llevó a los milicianos que ingresaron en su vivienda a dejarla en libertad. Desde ese momento, se transformó en un referente de fortaleza y esperanza para la comunidad que pidió por la liberación de todos los rehenes.