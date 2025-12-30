Milei recibe al viceprimer ministro de Nueva Zelanda en una de las últimas reuniones del año en Casa Rosada
El presidente Javier Milei mantendrá esta tarde un encuentro oficial en Casa Rosada con el viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour, en el marco de una de las últimas reuniones del año en la sede del Poder Ejecutivo.
Según pudo saber Agencia Noticias Argentinas, Seymour es referente de la Association of Consumers and Taxpayers (ACT) y se autodefine como un militante de derecha liberal. El espacio político que lidera integra la coalición gobernante en Nueva Zelanda, junto al Partido Nacional y New Zealand First.
Desde el 31 de mayo, el funcionario neozelandés se desempeña como viceprimer ministro y fue el impulsor de una reducción del gabinete, que pasó de 41 a 20 ministerios, al considerar que el equipo estaba “inflado”. Se trata de una política similar a la aplicada por Milei tras asumir la Presidencia en diciembre de 2023.
La visita sorprendió a sectores del Poder Ejecutivo, dado que Nueva Zelanda es considerada un socio competitivo y no complementario para la Argentina. No obstante, el encuentro se produce luego de que la aerolínea China Eastern Airlines anunciara en diciembre de 2025 la apertura de un vuelo Shanghai–Buenos Aires, con escala técnica en Auckland, un hecho que reconfigura el escenario de conectividad regional.
El intercambio se desarrollará a las 14 horas en el despacho presidencial de Balcarce 50 y contará también con la participación del canciller Pablo Quirno, en lo que será una de las últimas actividades presenciales del mandatario en Casa Rosada durante 2025.
En paralelo, y en las vísperas de fin de año, el Presidente tiene previsto grabar una entrevista con el periodista y conferencista argentino Andrés Oppenheimer para el programa “Oppenheimer Presenta”.