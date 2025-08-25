Milei reapareció acompañado de Karina y volvió a desquitarse con los periodistas, a quienes calificó de “mentirosos y rastreros”
El presidente Javier Milei hizo este lunes su primera aparición pública tras un fin de semana de silencio oficial, en medio del escándalo por la difusión de audios que mencionan presuntas coimas en el área de Discapacidad.
Pasadas las 14 horas, el mandatario encabezó la inauguración del nuevo edificio de Corporación América, holding multinacional argentino con presencia en Latinoamérica y Europa. El acto tuvo un gesto político fuerte: Milei estuvo acompañado por su hermana Karina Milei, una de las mencionadas en los audios que derivaron en la renuncia del ex titular de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien también vinculó en sus dichos a Lule Menem.
En su discurso, Milei recordó su paso como economista en Corporación América y destacó la figura de su actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos: “La influencia de Guillermo ha sido determinante y se ve que no se equivocó porque terminé siendo presidente”, señaló, al contar que Francos lo impulsó a elaborar un plan económico para Daniel Scioli años atrás.
El mandatario volvió a apuntar contra la oposición en el Congreso:
“A Francos le toca lidiar con los orcos del Congreso, con esos destituyentes que buscan romper el programa económico y el país, aprobando barbaridades sin financiamiento. Lo que les importa es el poder, no les importan los argentinos de bien. Ellos son los argentinos del mal”.
También criticó a los periodistas a quienes calificó de “mentirosos y rastreros”, asegurando que lo habían tildado de improvisado pese a que su programa económico “estaba hecho diez años atrás”.
Milei celebró que una empresa “tan trascendental siga creciendo en el país” y pidió que ese ejemplo “sea la regla y no la excepción”. En ese marco, agradeció al empresario Eduardo Eurnekián y exhortó a más firmas a invertir:
“Queremos una Argentina que le permita a cada individuo llegar al máximo de su potencial”.
Además, llamó a transformar al país en un “oasis de inversión y crecimiento”:
“La dignidad de una Nación se mide por la dignidad de sus ciudadanos y no por el tamaño de su siniestro Estado”.
Finalmente, defendió su gestión económica y volvió a cargar contra la oposición:
“Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años, ¿creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses?”.