Milei ratificó que inaugurará en 2026 la embajada argentina en Jerusalén durante la visita del canciller israelí Gideon Saar
Nieto de David, un inmigrante de Europa del Este que llegó a la Argentina hace 90 años, e hijo de un argentino que emigró a Israel en los años 60, el canciller israelí Gideon Saar culminó su visita al país con una confirmación clave: el presidente Javier Milei le prometió que asistirá en 2026 a la inauguración de la embajada argentina en Jerusalén. Como paso previo, el canciller argentino Pablo Quirno viajará a Israel en febrero.
El traslado de la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, anunciado por Milei en su discurso de asunción, implica un reconocimiento explícito del derecho de Israel a establecer allí su capital. También supone poner fin a la histórica neutralidad argentina respecto del conflicto israelí-palestino, vigente desde 1948, año de la creación del Estado de Israel.
La decisión sigue el camino tomado por Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y, recientemente, Paraguay. De hecho, antes de llegar a Buenos Aires, Saar realizó una escala en Asunción para reunirse con el presidente Santiago Peña.
Un vínculo bilateral en expansión
Este martes, Quirno y Saar inauguraron en el Palacio Libertad el Foro Económico Argentina–Israel, en el marco de una relación bilateral que se profundizó desde la llegada de Milei al poder. La ceremonia comenzó con casi cuarenta minutos de demora debido al extenso almuerzo que el canciller israelí mantuvo con el mandatario argentino. Participaron también el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, y el embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela.
En los salones del Palacio Libertad —con boiserie de caoba, cortinados de terciopelo y un destacado óleo de Antonio Alice que llamó la atención de los empresarios israelíes— se multiplicaron los encuentros entre funcionarios y referentes del sector privado. Industriales de la carne, representantes del sector tecnológico y consultores de inteligencia artificial como Mariano Wechsler (Teamcubation) mantuvieron conversaciones para avanzar en nuevas oportunidades comerciales. También estuvieron actores del ámbito académico, como Susana Werthein, que trabaja para estrechar lazos entre universidades de ambos países.
El presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Mario Montoto, destacó que la entidad creció un 30% en cantidad de socios desde que Milei asumió la presidencia. Junto a Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio, subrayó que 100.000 argentinos viven en Israel, lo que representa alrededor del 10% de la población del país.
A pesar de que las economías se consideran complementarias, el intercambio comercial anual es reducido, apenas rondando los 600 millones de dólares.
Oportunidades de inversión y cooperación
En su discurso, Quirno saludó con el hebreo “Baruj Haba” (“bienvenido”) y destacó las oportunidades económicas de la Argentina, impulsadas por el aumento de exportaciones y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Señaló el potencial de Vaca Muerta y de la minería, comparándolos con la generación de “dos Pampas Húmedas”, y afirmó:
“Vamos a bajar impuestos, el RIGI se va a extender a toda la economía. Las oportunidades están, el tiempo es hoy”.
Saar, por su parte, valoró el rol de la Argentina en momentos críticos para Israel:
“Argentina estuvo al lado de Israel en sus horas más oscuras. Eso no se olvida”.
Confirmó además que está próxima a concretarse la apertura de un vuelo directo entre Israel y la Argentina, y aseguró que Tel Aviv incrementará sus importaciones de productos argentinos.
“Tenemos un futuro brillante compartido”, cerró.