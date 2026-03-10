Milei profundiza su odio con Irán: “Es un régimen asesino al cual le vamos a ganar”
El presidente Javier Milei fue distinguido en la ciudad de Nueva York con el premio “Guerrero de la Verdad”, otorgado por la Fundación Algemeiner en reconocimiento a su firme compromiso con la defensa de la liberta y su alineamiento con el Estado de Israel, al tiempo que habló del conflicto bélico en Medio Oriente.
Al subir al escenario de la exclusiva Gala, el mandatario pronunció un discurso de alto impacto geopolítico donde elogió la valentía de las naciones que enfrentan al fundamentalismo y reafirmó el nuevo rol de la Argentina en el tablero internacional.
Durante su intervención, Milei remarcó la importancia histórica de la lucha contra los sistemas que oprimen a sus pueblos.
Así recibió la comunidad judía de Nueva York a Javier Milei en la gala de Algemeiner pic.twitter.com/wLn0RqWNrK
— Gon Sánchez Rey ✟ (@gonsanchezrey1) March 10, 2026
“Ambas naciones han tenido el coraje de ponerle fin a un régimen asesino que amenazaba con desestabilizar el mundo entero, poniendo en riesgo la libertad del mundo libre”, expresó el mandatario.
| #AHORA EXCLUSIVO: El presidente Javier Milei es ovacionado nuevamente por todos los presentes en la Gala Anual J100 de The Algemeiner.
“Es un guerrero. Incluso su apariencia luce como un guerrero. Él está luchando contra verdaderos enemigos”. pic.twitter.com/0dZPrtqmAQ
— La Derecha Diario (@laderechadiario) March 10, 2026
En un mensaje con claras alusiones al contexto en Medio Oriente, el presidente agregó que estas potencias “le han puesto un freno a un régimen asesino que no solo cometió crímenes en contra de su propia población, manteniéndola cautiva bajo su tiranía”.
| #EXCLUSIVO TIPAZO: El presidente Javier Milei se sacó fotos y bailó junto a los invitados en la Gala Anual J100 de The @Algemeiner, en Nueva York. pic.twitter.com/fyde4432Sl
— La Derecha Diario (@laderechadiario) March 10, 2026
El jefe de Estado señaló que ese tipo de regímenes se han dedicado, a lo largo de las últimas cuatro décadas, a socavar la paz internacional mediante métodos coercitivos.
"Viva la libertad, carajo". Javier Milei y un particular saludo previo a un discurso en Estados Unidos
El Presidente participó de la Gala Anual J100 de The Algemeiner, en la cual estuvo presente El Observador. Allí, inició su discurso hablando sobre la guerra entre EEUU e… pic.twitter.com/lXP4tu39cJ
— El Observador Argentina (@observadorar) March 10, 2026
Según la visión del líder libertario, este sistema “también se dedicó durante cuarenta años a sembrar el miedo alrededor del planeta, financiando organizaciones terroristas cuyo único propósito era la destrucción de todo lo que se consideraba bueno y sagrado”.