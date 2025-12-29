Milei, presidente récord en viajes internacionales, confirmó que entre abril y mayo parte a Gran Bretaña
El presidente Javier Milei brindó una entrevista al medio británico The Telegraph, al cual le confirmó que planea visitar el Reino Unido en los próximos meses y que está encarando negociaciones con este país para levantar la restricción que tiene Argentina para la compra de armas vinculada a las Islas Malvinas.
De acuerdo con el artículo, para Milei esta negociación va de la mano con la posición argentina sobre las Islas Malvinas y el mandatario sostiene que el territorio debería “ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen”.
“Nunca renunciaremos al reclamo de soberanía sobre Las Malvinas”, afirmó Milei al medio británico, con tono “firme” y “elevado”. “No es negociable”, insistió el mandatario.
En esa línea, el presidente informó que entre abril y mayo de 2026 estará viajando al Reino Unido, para convertirse en el primer mandatario argentino del siglo XXI en pisar territorio inglés. El último Carlos Saúl Menem, en 1998.
Milei considera que tener “relaciones pobres” entre ambos países por la causa Malvinas “genera el riesgo de disminuir las transacciones culturales y económicas”.
Al respecto, el mandatario destacó su amor por bandas inglesas como los Beatles y los Rolling Stones. “Imaginate si tuviera que privarme del placer de escucharlos. Sería un deterioro significativo para mi vida”, expresó.
Kier Starmer es el primer ministro del Reino Unido y líder del Partido Laborista, un partido de centroizquierda. Sin embargo, Milei no descarta un encuentro: “¿Por qué no?”, dice ante la consulta del medio y asegura que está dispuesto a ofrecer una visita a la Argentina a cambio para “avanzar en una relación madura entre nuestras naciones”.
Aunque el verdadero interés de Milei parece ser Nigel Farage, líder del partido Reform UK, de ultraderecha. “Tiene una mirada muy interesante y hay mucho que aprender de eso. Sería un encuentro del cual aprendería mucho”, afirma el argentino.