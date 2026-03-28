Milei por Cadena Nacional: “Cristina Kirchner y Axel Kicillof nos sumieron en una aventura suicida”
Javier Milei emitió este viernes por la noche un mensaje grabado desde la Casa Rosada para celebrar la decisión de la Justicia norteamericana de fallar a favor del Estado argentino en el litigio legal por la expropiación de YPF. Duró alrededor de siete minutos y apuntó duramente contra el kirchnerismo: “Cristina Kirchner y Axel Kicillof nos sumieron en una aventura suicida”.
En el arranque de su mensaje, Milei expresó una “inigualable alegría” por el fallo de un juicio que de haberlo perdido significaría para la Argentina unos US$ 18.000 millones, “unas 70 millones de jubilaciones mínimas”.
“Este fallo era virtualmente imposible pero gracias a la pericia jurídica, diplomática y política del equipo de gobierno se logró torcer el destino a nuestro favor ante adversidad”, resaltó el mandatario.
En un tono calmo, Milei resaltó que los argentinos de bien se sacaron de encima la espada de Damocles que colgaba sobre sus cabezas “por culpa de la arrogancia populista”. Y fue en ese pasaje que se despachó contra el kirchnerismo. “Hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió la empresa” y apuntó contra Cristina Kirchner y Axel Kicillof. “Nada puede estar más lejos de la verdad”.
“Estos personajes de nuestro pasado, Cristina Kirchner y Axel Kicillof nos hundieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo”, continuó Milei en el mensaje que fue grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y que duró 8 minutos.
En la cadena nacional, Milei apareció acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller, Pablo Quirno.
También estuvieron la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, quien responde al asesor todoterreno Santiago Caputo; el procurador, Sebastián Amerio; y el subprocurador Juan Stampalija.
En otro tramo de su discurso, el presidente enfatizó que “expropiar está mal porque robar está mal” y agregó que quebrar este principio le costó a la Argentina “12 años de falta de inversiones”.
“La Argentina logró una sentencia histórica en esta administración. Lo que parecía imposible lo hicimos posible. Ellos apostaron con nuestro futuro, nosotros no apostamos, ganamos”, remató el jefe de Estado para agregar que envió al Congreso un proyecto que modifica la ley de expropiaciones.
Cadena Nacional del Presidente Javier Milei sobre el fallo favorable a la República Argentina por YPF en Estados Unidos. pic.twitter.com/FgAXuvled2
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 27, 2026
Textual
Argentinos de bien, buenas noches. Tengo el enorme honor y la inigualable alegría de dirigirme ante ustedes hoy en este breve mensaje para informarles de un hecho de trascendencia histórica y sin precedentes para nuestro país. Hace pocas horas la justicia norteamericana falló a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. Un juicio que de perderlo hubiera implicado pagar la suma de 18 mil millones de dólares.
Tan solo el equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas. Este fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia jurídica, política y diplomática del equipo de gobierno, se logró torcer el destino a nuestro favor.
Ante la adversidad, triunfó la perseverancia, ante la irresponsabilidad triunfó la constancia, por eso hoy es un día de festejo y alegría para los argentinos de bien porque hoy nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista.
Hoy tenemos una Nación más rica, pero también más seria, que honra sus compromisos y defiende su patrimonio en la arena internacional. Pero incluso hoy hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió la empresa en primer lugar.
Lo voy a decir con nombre y apellido, hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado.
Es importante que todos tengamos algo en claro, estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado, todo mucho más de lo que está el país en condiciones de pagar y nos podría haber dejado sin YPF y con un Estado fundido.
Porque, repito, un fallo adverso en este juicio le habría costado al país, a todos nosotros 18 mil millones de dólares.
Tener que pagarlos habría representado un enorme obstáculo en el camino de nuestra recuperación económica. Además, es importante considerar el precio inconmensurable que la Argentina pagó por esta irresponsabilidad, en términos de riesgo país, tasa de interés y menor crecimiento económico.
Independientemente de la pericia legal de nuestro equipo, hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal. Y quebrar este principio nos costó, aproximadamente, 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso. Es decir, menos empresas menos trabajo más pobreza y más indigencia.
Entonces, el populismo puede aparentar ser beneficioso en el corto plazo y quedar bien frente a las cámaras, pero le envía señales al resto del mundo y trae consecuencias negativas en el mediano y largo plazo porque pone en jaque los cimientos legales sobre los que se sustentan todas las inversiones en el país especialmente las estratégicas que se realizan con una mirada de largo plazo.
Que se entienda, para todos lo que se llenan la boca hablando de soberanía y del desarrollo de los sectores estratégicos y del interés nacional, la mejor forma de defender los intereses estratégicos es con inversiones cuantiosas y sostenida en el tiempo y la única forma de garantizarla es con seguridad jurídica esto es el verdadero patriotismo, no el nacionalismo barato de pacotilla.
El adoptar el modelo opuesto, los falsos soberanistas pusieron a todos los argentinos en riesgo y los empobrecieron.
El juicio de YPF comenzó durante la presidencia de Cristina Kirchner, luego el juicio se perdió en primera instancia durante la presidencia de Alberto Fernández. Ahora, la Argentina logró una sentencia histórica en esta administración. Repito, una sentencia histórica en esta administración. Lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible.
Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, nosotros simplemente ganamos. Esta administración una vez más levantó los platos rotos, porque el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado y hacernos cargo también de las necesidades del futuro. Por eso hemos enviado al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones, para que la arrogancia y la política no nos vuelva a costar otra década perdida y para que nunca más la propiedad privada pueda ser puesta en tela de juicio en nuestro país.
Y también quisiera aclarar algo, para que no haya lugar a confusiones: el hecho de que nosotros estemos arreglando el desastre que nos dejaron, no significa bajo ningún punto de vista que tal desastre no existiera y todo lo sabemos muy bien. La virtud de nuestros equipos no nos puede hacer olvidar la impericia del pasado, porque si eso ocurre, estaremos condenados a repetir los mismos errores. Por eso quiero brindar algunos reconocimientos individuales.
Este logro es consecuencia del trabajo riguroso profesional y compartido del equipo jurídico del Estado, conducido por la secretaria Legal y Técnica y cerebro jurídico de esta gestión, María Ibarzabal Murphy, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, los subprocuradores Santiago Castro Videla y Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija y sus equipos. Gracias de parte de todos los argentinos de bien por su excelencia técnica y su servicio a la Patria.
Destacamos, además, el rol del canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador Alex Oxenford, cuya labor fue clave en la obtención de este fallo que fortalece el marco de previsibilidad necesario para el desarrollo de proyectos estratégicos y la consolidación del sector energético argentino.
Como dije al comienzo, hoy es un día de festejo nacional, Argentina va a salir, Argentina va a ser grande nuevamente. Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a todos los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva a la Patria.