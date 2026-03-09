Milei: “No pueden pretender que no haya sectores que desaparezcan”
El presidente Javier Milei reconoció que algunos sectores de la economía argentina podrían desaparecer como consecuencia de las reformas económicas impulsadas por su gobierno y del proceso de apertura de importaciones, al tiempo que defendió el rumbo de su plan económico.
Al analizar la evolución de la actividad económica y los cambios estructurales que impulsa su administración, el mandatario sostuvo: “Si está shockeando la economía con reformas estructurales todo el tiempo, no puede pretender que no haya sectores que desaparezcan”.
En ese sentido, añadió: “Obviamente que a algunos sectores les va a ir muy bien y a otros, si no se adaptan, les va a ir mal”, en referencia al impacto desigual que pueden generar las reformas sobre distintas actividades productivas.
Durante una entrevista con la periodista Julieta Tarrés en FM Now, Milei volvió a cuestionar el modelo económico previo a su llegada al poder y aseguró que la economía argentina estaba encaminada a convertirse en Venezuela. Según planteó, durante años se protegía a “dos o tres vivos” que “se dedicaban a cazar en el zoológico a expensas de los argentinos de bien y en connivencia con políticos corruptos”.
Para explicar su visión sobre los cambios económicos, el presidente apeló a una comparación histórica: “El día que Edison apareció con la lamparita, los fabricantes de velas pasaron a estar en problemas”, dijo, en alusión al impacto que, según su perspectiva, generan las innovaciones y las reformas en determinados sectores.
El mandatario también reconoció que las transformaciones pueden implicar una contracción de la producción en algunos rubros y la pérdida de empleos, aunque sostuvo que ese proceso tendría una contracara positiva.
“El sector que resulte perjudicado va a contraer su producción y despedir trabajadores. Pero eso también tiene una contracara: precios más baratos. Entonces, esos recursos pueden reasignarse hacia otros sectores de la economía que van a absorber a esos trabajadores y, además, pagarles salarios más altos”, argumentó.
En esa línea, defendió la orientación general de su programa económico y reiteró que el objetivo de su gestión es convertir a la Argentina en “el país más libre del mundo” mediante reformas estructurales y una mayor liberalización de la economía.
Además, aseguró que la actividad económica registró una mejora desde el inicio de su gobierno. “Desde que nosotros asumimos el PBI es hoy entre 10% y 10,5% más alto y hay 12 millones de pobres menos, porque la pobreza bajó a 27 puntos”, afirmó.
El jefe de Estado también reveló que cada ministerio recibió la instrucción de elaborar un paquete de reformas, lo que suma unas 90 iniciativas estructurales en carpeta.
Entre ellas, destacó la modernización laboral, que —según sostuvo— busca facilitar la formalización del empleo y permitir la reasignación de recursos entre distintos sectores de la economía.
“Por eso era tan importante la modernización laboral: no solo para que quienes están en el sector informal, que hoy no tienen ningún derecho, pasen a tenerlos, sino también para que sea factible la reasignación de recursos”, explicó.
En otro tramo de la entrevista, Milei se refirió al impacto del conflicto en Medio Oriente y consideró que, en el pasado, un escenario internacional de tensión habría afectado con mayor fuerza a la Argentina.
“Nuestra macroeconomía, blindada por el equilibrio fiscal, hizo que nuestro tipo de cambio y las tasas hayan sufrido mucho menos que en otros casos”, afirmó.
Asimismo, destacó que el país podría beneficiarse por la suba internacional de algunos productos clave, como el petróleo y los granos, lo que —según explicó— mejoraría los términos de intercambio y favorecería el ingreso de divisas.
En ese marco, el presidente señaló que la Argentina ya acumuló unos USD 3.000 millones en reservas en lo que va del año y consideró probable que se supere la meta prevista durante el segundo trimestre, impulsada por el aumento de las exportaciones.