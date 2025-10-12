Milei no para de maltratar a la prensa
Luego de su breve paso por la provincia de Chaco, el presidente Javier Milei recorrió las calles de Corrientes junto a su candidata, la exvedette Virginia Gallardo, y como no podía ser de otra manera, maltrató a un periodista, simplemente porque le preguntó cómo estaba.
Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por la candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) en esa provincia, el mandatario salió con un megáfono a la calle para hablarle a los militantes, como viene haciendo en otros distritos en esta gira federal.
Milei, en cuenta regresiva rumbo a las Elecciones Legislativas donde necesita sumar nuevos parlamentarios libertarios en el Congreso, hoy anduvo por Chaco y Corrientes para evaluar cuánto marca el termómetro político en el noreste argentino.
Una vez más reiteró la frase que viene transmitiendo a sus militantes: “Les pido que no aflojen”.
MILEI VS TN
Durante una recorrida junto a Karina y la candidata Virginia Gallardo, Javier Milei volvió a apuntar contra la prensa en Corrientes.
Ante una pregunta de un periodista, el Presidente respondió: “¿No te parece que es el momento de la gente y no de ustedes?” pic.twitter.com/Rkq5GtwEYs
— enAgenda (@enagenda_) October 11, 2025
En este marco, mientras Gallardo hablaba con algunos periodistas y se mostraba “contenta” y “muy entusiasmada”, Milei no tardó en cruzar al cronista de TN. “¿No te parece que este es el momento de la gente y no de ustedes?”, sentenció con voz de malos amigos.
“El presidente, enojado como siempre con los medios”, lamentó el trabajador de prensa que osó preguntarle cómo estaba.
La actividad replicó el formato establecido para los mitines libertarios de campaña: recorridas callejeras no demasiado extensas y discursos motivacionales tampoco muy largos, brindados a través de un megáfono.
“Les pido que sigan aguantando, que no aflojen, porque esta vez el esfuerzo vale la pena, porque La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, aseguró Milei, insistiendo con un slogan ya redundante en exceso.