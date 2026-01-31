Milei negó que Argentina negocie con Estados Unidos para recibir inmigrantes deportados
El presidente Javier Milei desmintió este viernes que el Gobierno argentino esté negociando con Estados Unidos un acuerdo para recibir inmigrantes deportados, luego de que versiones periodísticas vincularan a la Casa Blanca con la administración libertaria en materia migratoria.
La aclaración llegó a través de un retuit del analista Alejandro Sarubbi Benítez, quien al citar una nota periodística fue categórico: “Información 100% falsa”. De este modo, Milei buscó dar por cerrada la polémica generada tras la publicación que señalaba que Donald Trump y el mandatario argentino evaluaban un esquema para que el país reciba deportados de terceros Estados.
De acuerdo con la versión difundida por The New York Times, ambos países mantendrían conversaciones preliminares para permitir que migrantes expulsados de Estados Unidos sean enviados a territorio argentino, desde donde luego regresarían a sus naciones de origen. Ese eventual entendimiento, siempre según esas fuentes, aún no estaría formalizado.
Sin embargo, desde el propio Gobierno —según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas— reconocen que una iniciativa de estas características generaría serios reparos, entre ellos el costo económico, la falta de infraestructura adecuada y el impacto político interno, en un contexto atravesado por el ajuste fiscal y las tensiones sociales.
Pese a las versiones, la Cancillería argentina evitó pronunciarse sobre la existencia o no de negociaciones en curso.