Milei negó haber sido advertido por Spagnuolo sobre las coimas: “Si me lo hubiera dicho, le habría volado la cabeza”
El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio de las acusaciones de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El mandatario rechazó haber recibido advertencias del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas en la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina.
“Si me lo hubiera dicho, le habría volado la cabeza”, expresó Milei en una entrevista con Radio Mitre, desmintiendo de manera enfática la versión difundida.
Defensa cerrada a Karina Milei
El jefe de Estado resaltó la importancia de su hermana en su carrera política y la describió como un pilar fundamental. “La pregunta es si alguna vez le dije a Karina: ‘Te quiero proteger, correte’. No, al contrario”, aseguró.
Con un tono emotivo, agregó: “Yo no me crié solo en la adversidad. ¿Sabe quién remaba conmigo en ese momento? Karina”. En esa línea, extendió el respaldo a todo su Gabinete, incluyendo a su jefe de asesores, Santiago Caputo.
Escándalo político y contexto económico
Las declaraciones del Presidente se dieron un día después del lanzamiento de la campaña electoral en Córdoba y en medio del escándalo por la filtración de audios que vinculan a Karina Milei con supuestas coimas. Todo ello ocurre en paralelo a la tensión cambiaria que disparó el dólar y el riesgo país.
Al referirse a Spagnuolo, Milei cuestionó la lógica de las acusaciones: “Si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%?”. Luego insistió en que es falso que el exfuncionario lo hubiera advertido sobre la situación.
“Se pasan los límites”
El Presidente interpretó las denuncias contra su hermana como un ataque directo a su entorno más cercano. “Que se metan con mi hermana es como cuando se metían con mis perros; exactamente lo mismo que meterse con un hijo. Ahí se están pasando los límites”, concluyó.