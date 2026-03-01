Milei lo hizo: Fin del presentismo para empleados públicos
El Gobierno oficializó la eliminación del plus por presentismo para los trabajadores de la Administración Pública Nacional. La medida comenzará a impactar en la liquidación de los salarios de febrero de 2026 y supone una reducción directa en el ingreso mensual de miles de empleados estatales.
El adicional, conocido formalmente como “Premio Estímulo a la Asistencia”, podía representar una suma considerable dentro del sueldo, por lo que su eliminación genera preocupación en distintos sectores del empleo público.
El monto que cada trabajador dejará de percibir dependerá de su categoría y función dentro del escalafón, pero en promedio el adicional rondaba los $150.000 mensuales.
En algunos casos, especialmente en áreas jerárquicas o con mayor antigüedad, la cifra podía ser incluso superior. Al tratarse de un concepto fijo vinculado a la asistencia, su eliminación impacta directamente en el salario de bolsillo.
De esta manera, quienes cobraban el plus verán una reducción equivalente al monto que figuraba bajo el ítem de presentismo en su recibo.
La decisión quedó sellada a través del Decreto 36/2026, que homologó el acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General.
En ese entendimiento se establecía que el premio por presentismo se prorrogaba únicamente hasta el 31 de diciembre de 2025. Al no renovarse la cláusula en las negociaciones posteriores, el beneficio perdió vigencia de manera automática.
Desde distintas áreas del Estado comenzaron a notificarse internamente los cambios que ya se verán reflejados en la próxima liquidación salarial.
La eliminación del adicional afecta principalmente a los trabajadores comprendidos en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), lo que incluye:
-Ministerios nacionales.
-Organismos descentralizados.
-Dependencias de la Administración Central.
Para este universo de empleados, el fin del presentismo implica un recorte concreto en el ingreso mensual, ya que el concepto deja de integrar el salario a partir de febrero de 2026.
Con esta decisión, el Gobierno redefine la estructura salarial del sector público nacional y elimina un beneficio que intentaba corregir desfases salariales de vieja data.