Milei lo hizo: Cierra la histórica pesquera marplatense, Marechiare
La tradicional pesquera Marechiare, emblema de la industria de conservas de Mar del Plata, confirmó su cierre definitivo después de más de medio siglo de actividad. La compañía, conocida por sus productos enlatados y especialmente por sus conservas de atún, venía atravesando una profunda crisis que ni siquiera logró revertir con un intento de reconversión hacia la importación.
La empresa había cesado la producción en abril, cuando decidió detener la actividad en su planta del Puerto y desvincular a sus 45 empleados, quienes fueron despedidos e indemnizados. Desde entonces, sólo sostenía la venta online del stock remanente. En las últimas horas, Marechiare confirmó que tampoco continuará con esa operación: el pequeño equipo administrativo que seguía activo también fue desvinculado.
“Nos vamos con la tristeza de cerrar un ciclo, pero con el orgullo de lo construido”, expresaron en un comunicado difundido en redes sociales. “Recuperamos esta marca histórica, fuimos pioneros en la venta online de conservas e invertimos capital y muchos sueños”. Con este mensaje, la compañía anunció el cierre total y se despidió de sus clientes.
Una crisis que golpeó a toda la industria
La estrategia de reconversión hacia un modelo centrado en la importación y el comercio digital no fue suficiente. El sector del atún atraviesa uno de sus momentos más delicados, marcado por mayores costos, caída del consumo interno y competencia creciente de productos importados. En este contexto, la empresa no logró sostener su actividad.
“Nuestra vocación industrial permanece intacta, así que esperamos que esto no sea un adiós definitivo, sino un hasta pronto”, señalaron desde la compañía, dejando abierta la posibilidad de un eventual regreso si el panorama económico mejora.
El director del grupo empresarial, Federico Angeleri, explicó que la decisión responde a un escenario económico “insostenible” para la firma. Indicó que el cierre de Marechiare refleja la situación que atraviesa toda la industria pesquera argentina, afectada por el incremento de los costos operativos y la presión de las importaciones.
El fin de una marca histórica para Mar del Plata
Con su cierre, Mar del Plata pierde a una de sus firmas más tradicionales del rubro de conservas, símbolo de la producción local y del empleo en la zona portuaria. Durante décadas, Marechiare formó parte de la identidad productiva de la ciudad, un rol que ahora queda vacío en un contexto de gran incertidumbre para el sector pesquero.