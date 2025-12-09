Milei llegó a Noruega donde nada se sabe sobre Corina Machado
El presidente Javier Milei arribó este mediodía a Noruega en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el paradero de María Corina Machado, líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, cuya ausencia obligó al Instituto Nobel de Oslo a cancelar la conferencia de prensa prevista para este martes.
La delegación presidencial, que despegó el lunes por la noche, viajó para participar en la ceremonia de premiación y reafirmar la posición geopolítica del Gobierno argentino, alineada con la estrategia del expresidente Donald Trump respecto del régimen de Nicolás Maduro. Milei viaja acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, en una agenda ajustada que concluirá el jueves 11 de diciembre.
La actividad central del viaje tendrá lugar el miércoles a las 9 (hora argentina), cuando Machado debería recibir el premio por “su labor en defensa de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por una transición justa y pacífica”. La presencia de la dirigente, sin embargo, es una incógnita: se encuentra clandestina desde agosto de 2024 tras denunciar manipulación electoral y quedar bajo persecución política del chavismo.
El martes, Ricardo Machado, hijo de la dirigente, expresó a Reuters sentirse “muy emocionado y orgulloso” de la distinción, pero evitó especificar el paradero de su madre. La confirmación del viaje de Milei se produjo finalmente el sábado, cuando el Instituto Nobel aseguró que la propia Machado había comunicado telefónicamente su intención de asistir, aunque la situación de seguridad y las dificultades de conectividad dificultan su salida de Venezuela.
La líder de Vente Venezuela fue quien invitó personalmente a Milei a integrar la delegación latinoamericana, junto a los presidentes Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino Quintero (Panamá) y al referente opositor Edmundo González Urrutia.
La agenda del mandatario incluye además un encuentro el miércoles a las 11.30 con el rey Harald V, monarca noruego desde 1991, y una reunión a las 13.10 con el primer ministro Jonas Gahr Støre, con el objetivo de fortalecer vínculos políticos y económicos con el país escandinavo.
Milei programó un viaje exprés debido a los compromisos legislativos que deberá afrontar a fin de año. La comitiva partirá de Noruega a las 16 del miércoles para aterrizar en Argentina el jueves por la mañana. La próxima será una semana clave para La Libertad Avanza, con el inicio de las sesiones extraordinarias que tratarán el Presupuesto 2026 y el paquete de reformas de segunda generación impulsado para la etapa final de su mandato.
Fiel a su alineamiento con Donald Trump, el jefe de Estado argentino reforzó en los últimos días su rechazo al gobierno de Nicolás Maduro, en medio de la presión internacional encabezada por Estados Unidos. El embajador argentino Diego Emilio Sadofschi reclamó ante la Corte Penal Internacional una “acción inmediata” y pidió la ejecución de las órdenes de arresto solicitadas contra Maduro y Diosdado Cabello.