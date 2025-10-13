Milei llamó “Miss Tobillera” a Cristina Fernández de Kirchner
El presidente Javier Milei criticó a la oposición porque quiere volver “a la Unión Soviética de 1917”, y calificó a Cristina Kirchner como “Miss Tobillera”. “Estábamos siendo torpedeados por la franquicia local del Socialismo del Siglo 21’” dijo aludiendo lo que definió como “el kirchnerismo y sus aliados”, y explicó que “Estados Unidos lo percibió y salió en salió en apoyo de la Argentina”.
En su dura crítica hacia el kirchnerismo, dijo que “el Premio Nobel de la paz para María Corina Machado es un sopapo fenomenal” para ese espacio político opositor, porque implica “enrostrarles que ellos apoyan una dictadura con vínculos con el narcotráfico y el terrorismo”.
“La condenada ‘Miss Tobillera (por Cristina Kirchner), condecoró a (Nicolás) Maduro con la orden del General San Martín. A un narcoterrorista, eso apoya el kirchnerismo, porque no condenan una dictadura si son amigos de ellos”, enfatizó.
Más adelante, aseveró que desde el kirchnerismo “están apoyando un narco estado que se mete en los países, les manda espías y hace acciones terroristas, y no los condenan porque son socios en el ‘Socialismo del siglo 21’ esta idea que lanzó (Hugo) Chávez y hoy sigue Nicolás Maduro”.
En ese contexto cuestionó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de quien señaló que tiene “una precaria formación económica y no sabe de equilibrio fiscal”.
“Nosotros tenemos un compromiso con la honestidad y ellos están más sucios que una papa, han sido el movimiento más corrupto de la historia con su líder condenada, son lo peor que le pasó a la Argentina”, expresó y sostuvo que “por los mismos puntos que cuestionaban a (el ex candidato José Luis) Espert ellos deberían bajar toda su lista”.
Según el mandatario, la oposición “solo busca destruir, la única propuesta que tienen es parar a Milei, romper todo lo que hacemos, indultar a la condenada y hacer una reforma agraria. Quieren ser la Unión Soviética de 1917”, recalcó.