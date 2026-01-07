Milei le marcó la cancha a Trump confirmando que Argentina no cortará lazos comerciales con China
Javier Milei elogió a Donald Trump luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por “rediseñar el orden mundial” y “terminar con el socialismo asesino”, pero aclaró que Argentina, más allá de estar “profundamente alineado” geopolíticamente con Estados Unidos, no cortará vínculos comerciales con China.
“Trump está rediseñando el orden mundial y se dejó de pensar en términos de globalización para pensarse en términos de geopolítica. Y parte de la discusión de la geopolítica es terminar con el socialismo asesino. Llámese Venezuela, Cuba o Nicaragua”, expresó Milei en una entrevista que concedió al canal de streaming Neura.
En esa dirección, valoró la relación actual entre Argentina y Estados Unidos en el actual contexto regional: “Hay un reordenamiento y está claro que algunos jugadores están mejores posicionados que otros. Nosotros tomamos una postura clara desde antes de ser electos. Fue parte de nuestra plataforma electoral nuestra alianza geopolítica, siempre hablé de esto”.
Sin embargo, aclaró que “siempre” habló de “alianza geopolítica porque en paralelo está la cuestión comercial”. Y al respecto, aseguró: “Yo no voy a romper los lazos comerciales con China. De hecho, Estados Unidos tiene lazos comerciales con China”.
En tanto, luego de que Donald Trump anunciara un acuerdo con el gobierno de Delcy Rodríguez para que Venezuela le entregue “entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo” a Estados Unidos, y ante los señalamientos públicos de distintos actores acerca de que el país norteamericano solo pretendía ese recurso, Milei aseguró: “Es una estupidez cuando hablan de que se quieren apropiar del petróleo”.
“Primero porque lo que determina la riqueza es el respeto a la propiedad privada, a las instituciones, a la vida. Eso genera riqueza. Venezuela tenía un millón de dólares per cápita en términos de reserva y están con 90 por ciento de pobres. Y Japón, que es una isla de piedra, es rico”, comparó.
Luego, explicó: “El control del petróleo es para cortarle el suministro a los comunistas, y no solo por el lado del petróleo per se. Los que están ahora preocupados por el petróleo de Venezuela no se preocupaba cuando se lo llevaba Cuba o Irán y los terroristas. Implica cortar eso, pero también que usaban la logística de PDVSA para el narcotráfico”.
“No tenemos que dejar de lado la violación de los derechos humanos, la tortura, lo que es el Helicoide. Y no olvidar que tenemos a nuestro gendarme Nahuel Gallo. Hemos visto cosas dantescas: venezolanos que se fueron festejando y la izquierda quejándose. Nada más ridículo”, completó Milei.