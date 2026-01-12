Maran Suites & Towers

Milei lanzó sus redes sociales en inglés, representado por el “General AnCap”, la caricatura de un superhéroe “anarco-capitalista”

Redacción | 12/01/2026 | Política | No hay comentarios

El presidente Javier Milei lanzó sus redes sociales en inglés y lo hizo representado con la caricatura de un superhéroe libertario llamado General AnCap (en relación a sus posturas anarcocapitalistas).

Siempre muy activo en sus redes sociales, el presidente Javier Milei anunció este martes que ahora también tiene cuentas oficiales en inglés. “Los invito a seguir mis redes oficiales en inglés”, escribió el mandatario al compartir sus cuentas.

El primer posteo de la cuenta de X en inglés es un video protagonizado por el general AnCap (anarco-capitalista), un personaje que simula ser el propio Milei como superhéroe. Se trata de un personaje que Milei ya interpretó en varias oportunidades cuando no era presidente y decía combatir a la casta y el gasto público.

El video con el que puso en marchas esas redes muestra a Milei en la ya emblemática escena de campaña avisando que eliminaría ministerios, también con Donald Trump y cantando en el Movistar Arena.

