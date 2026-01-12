Milei lanzó sus redes sociales en inglés, representado por el “General AnCap”, la caricatura de un superhéroe “anarco-capitalista”
El presidente Javier Milei lanzó sus redes sociales en inglés y lo hizo representado con la caricatura de un superhéroe libertario llamado General AnCap (en relación a sus posturas anarcocapitalistas).
Siempre muy activo en sus redes sociales, el presidente Javier Milei anunció este martes que ahora también tiene cuentas oficiales en inglés. “Los invito a seguir mis redes oficiales en inglés”, escribió el mandatario al compartir sus cuentas.
LOS INVITO A SEGUIR MIS REDES OFICIALES EN INGLÉS
VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!
I invite you to follow my official social media accounts in English.
Long live freedom, damn it…!!! https://t.co/Nw4SYp8dcj
— Javier Milei (@JMilei) January 12, 2026
El primer posteo de la cuenta de X en inglés es un video protagonizado por el general AnCap (anarco-capitalista), un personaje que simula ser el propio Milei como superhéroe. Se trata de un personaje que Milei ya interpretó en varias oportunidades cuando no era presidente y decía combatir a la casta y el gasto público.
El video con el que puso en marchas esas redes muestra a Milei en la ya emblemática escena de campaña avisando que eliminaría ministerios, también con Donald Trump y cantando en el Movistar Arena.