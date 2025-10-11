Maran Suites & Towers

Milei “juega” en redes a cualquier costo: “¿Y vos a quién votás?”

Redacción | 11/10/2025 | Política | No hay comentarios

Muy activo en sus redes sociales este sábado de cara a las elecciones del 26 de octubre, el presidente Javier Milei planteó una insólita encuesta preguntando a sus seguidores a quién votaban y acusando al peronismo de robar, violar y matar.

Con una imagen partida, Milei ubicó de un lado a Fuerza Patria con pequeñas fotos de Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, Fernando Espinoza y José Alperovich, y la leyenda “Roban, violan, matan”. Del otro lado, su foto con la frase “canta”. “¿Y vos quién votas?”, pregunta abajo.

La intención de Milei de polarizar con el peronismo apuntó, además, a las críticas que desde la oposición le hicieron por su show en el Movistar Arena, donde cantó y bailó antes de presentar su libro “La construcción del milagro”.

Después del escándalo que tuvo como protagonista a José Luis Espert por sus vínculos con el empresario Fred Machado, que será extraditado a Estados Unidos por pedido de ese país que lo acusa de liderar una organizar vinculada con el narcotráfico, Milei se puso al frente de la campaña y comenzó a encabezar actos con los candidatos libertarios en la Provincia y el interior del país.

Tags:,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X