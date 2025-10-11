Milei “juega” en redes a cualquier costo: “¿Y vos a quién votás?”
Muy activo en sus redes sociales este sábado de cara a las elecciones del 26 de octubre, el presidente Javier Milei planteó una insólita encuesta preguntando a sus seguidores a quién votaban y acusando al peronismo de robar, violar y matar.
Con una imagen partida, Milei ubicó de un lado a Fuerza Patria con pequeñas fotos de Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, Fernando Espinoza y José Alperovich, y la leyenda “Roban, violan, matan”. Del otro lado, su foto con la frase “canta”. “¿Y vos quién votas?”, pregunta abajo.
MILEI LANZÓ UNA ENCUESTA EN REDES ACUSANDO AL PERONISMO DE “ROBAR, VIOLAR Y MATAR”
Antes de viajar a Chaco, el Presidente publicó una imagen comparando a su espacio con Fuerza Patria y preguntó: “¿Y vos quién votás?”. En la foto, asocia al peronismo con delitos y se muestra a sí… pic.twitter.com/adoEAVc5Xh
— Clarín (@clarincom) October 11, 2025
La intención de Milei de polarizar con el peronismo apuntó, además, a las críticas que desde la oposición le hicieron por su show en el Movistar Arena, donde cantó y bailó antes de presentar su libro “La construcción del milagro”.
Después del escándalo que tuvo como protagonista a José Luis Espert por sus vínculos con el empresario Fred Machado, que será extraditado a Estados Unidos por pedido de ese país que lo acusa de liderar una organizar vinculada con el narcotráfico, Milei se puso al frente de la campaña y comenzó a encabezar actos con los candidatos libertarios en la Provincia y el interior del país.