Milei hablará por cadena nacional tras el fallo de EE.UU. por YPF: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas de Kicillof”
Este viernes a las 19, Javier Milei utilizará la cadena nacional para referirse al fallo de la Justicia de Estados Unidos que anuló la condena contra la Argentina en el caso YPF, decisión que el propio mandatario calificó como un hecho “histórico”. El mensaje será grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Según precisaron fuentes oficiales, el set ya fue diagramado y esta tarde el Presidente grabará sus palabras para explicar el alcance del pronunciamiento judicial que revierte una sentencia millonaria contra el país.
En el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano realizado esta mañana, Milei celebró el resultado del litigio. “Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio en YPF y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, destacó el economista.
Y agregó, con su estilo habitual: “Y, como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”, disparó.
En paralelo a las declaraciones políticas, esta mañana la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictó sentencia en el juicio por la expropiación de YPF, al revisar el fallo de primera instancia que había sido adverso a la Argentina.
El tribunal revisor, además, ratificó que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, que se concretó durante el último gobierno de Cristina Kirchner, al analizar las responsabilidades en la operación.
No obstante, las partes aún conservan como último recurso la posibilidad de acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos, que podría intervenir en una etapa final del litigio.
El proceso judicial se inició en 2015 y tuvo su primer fallo de primera instancia en 2023, contrario a los intereses del Estado argentino. En esa resolución, la Justicia había condenado al país a pagar US$16.000 millones, monto que ahora quedó sin efecto tras el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones.