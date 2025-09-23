Milei hablará mañana en la Asamblea General de la ONU tras su encuentro con Trump
El presidente Javier Milei expondrá este miércoles en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), luego de haberse reunido en Nueva York con el exmandatario estadounidense Donald Trump, quien le expresó su respaldo político.
El discurso de Milei está pautado para las 12:45 y se extenderá unos 15 minutos, el tiempo establecido para cada jefe de Estado. Según trascendió desde Presidencia, el mandatario ratificará la alianza estratégica de la Argentina con Estados Unidos e Israel, hará referencia a la causa Malvinas y defenderá el rumbo de su plan económico a casi dos años de gestión.
El año pasado, en su debut ante la ONU, Milei lanzó duras críticas contra el organismo multilateral al acusarlo de estar dominado por “burócratas” que impulsan “una agenda socialista” y de haberse convertido en “un leviatán de múltiples tentáculos”.
La Asamblea General de la ONU reúne cada año a representantes de los 193 países miembros para debatir los principales temas de la agenda internacional. El período de sesiones comienza en septiembre con el Debate General, donde los líderes mundiales presentan sus posiciones y prioridades.
Tras su exposición, el presidente argentino participará por la noche en la gala del Atlantic Council, donde recibirá el premio Ciudadano Global 2025, que le entregará el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
El jueves, en su último día de actividades en Nueva York, Milei mantendrá un encuentro bilateral con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Su regreso a Buenos Aires está previsto para el viernes por la mañana junto a la comitiva oficial.