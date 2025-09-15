Milei habla al país por Cadena Nacional y luego parte rumbo a Paraguay
El presidente Javier Milei decidió adelantar para este mismo lunes por la noche su viaje a Paraguay, hasta donde irá para participar de una nueva Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) y mantener un encuentro con su par de ese país, Santiago Peña. A su regreso, se sacará una foto con los principales candidatos de La Libertad Avanza de todas las provincias.
De acuerdo con lo que anticiparon fuentes oficiales, luego de su discurso por Cadena Nacional, previsto para las 21.00, el mandatario finalmente partirá rumbo a Asunción en las próximas horas, descansará en esa ciudad y el martes hablará en el evento de Derecha.
El vuelo despegará cerca de las 23:00, posteriormente a que el líder libertario presentara el Presupuesto 2026, mensaje que se grabó por la tarde en el Salón Blanco de Balcarce 50.
Al día siguiente, desde las 10:00 brindará sus palabras en la apertura de la CPAC y a las 12:30 mantendrá el encuentro privado con Peña, con quien posteriormente almorzará, también a solas.
A las 18:30, el presidente encabezará una disertación sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), frente a unos 1500 jóvenes.
El miércoles, a 10:15, Milei se trasladará hasta el Congreso del país vecino para exponer en una sesión de honor a la que se convocó con motivo de su visita de Estado. Allí estarán tanto legisladores como miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Ya de regreso en Buenos Aires, el presidente volverá a involucrarse de lleno en la campaña para las elecciones de octubre y, en este marco, está organizando una foto junto a los principales candidatos de su espacio en todo el país.
La decisión ya fue comunicada en las mesas políticas, tanto nacional como bonaerense, que se llevaron adelante este mismo lunes en la Casa Rosada.