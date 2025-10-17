Milei fue a pedirle la escupidera a Trump
El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este viernes un acto por el Día de la Lealtad en la Quinta de San Vicente, donde lanzó duras críticas al presidente Javier Milei por su política económica y los acuerdos con Estados Unidos.
Acompañado por los candidatos de Fuerza Patria, Jorge Taiana y Juan Grabois, Kicillof calificó la reciente visita de Milei a Donald Trump en la Casa Blanca como “una de las escenas de humillación y entrega nacional más vergonzosas”, y apuntó con ironía que Scott Bessent es ‘el nuevo ministro de Economía’ de la Argentina.
El mandatario bonaerense fue enfático al cuestionar el rumbo económico del Gobierno nacional. Recordó una frase de Milei en la que minimizó la situación social y lo cruzó con dureza: “Contestó el desvergonzado del Presidente que no es verdad que la gente no llega a fin de mes, porque si fuera así habría muertos por las calles”.
“Mirá Milei, mirá nuestro nuevo ministro de Economía, Bessent: lo que está pasando en Argentina es que las familias, como la plata no alcanza, están endeudadas como nunca con tarjetas y bancos. Y esos niveles récord de deuda ya se transformaron en morosidad”, subrayó.
Kicillof describió la situación actual como “una catástrofe social, un desastre económico, productivo y laboral” y afirmó que “tiene un único responsable y se llama Javier Milei”.
También cuestionó la política exterior del Presidente: “Vimos un Presidente al que ni siquiera le quisieron traducir porque no les importa ni una palabra de lo que dice. Fue una postal de entrega nacional”, expresó.
En cuanto a la gestión económica, sostuvo que “fue a buscar los recursos del campo, del Fondo, del blanqueo y ahora a pedirle la escupidera al Tesoro norteamericano. Cuatro salvatajes. Nadie que está bien necesita que lo salven cuatro veces”.
En tono electoral, el gobernador llamó a “ponerle un freno a Milei” y recordó la victoria de Fuerza Patria el 7 de septiembre, al señalar que “ese día se rompió el mito de que la crueldad, el odio y la exclusión tenían apoyo popular”.
De cara al 26 de octubre, advirtió que se aproxima “una elección crucial e histórica” y subrayó: “El pueblo bonaerense va a expresar en las urnas su rechazo a esta política de hambre y destrucción, y va a defender la soberanía. Al gobierno de Milei se le pone un límite en las urnas y con el voto”.