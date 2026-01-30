Milei firmó el DNU que declara la Emergencia Ígnea en la Patagonia
El presidente Javier Milei resolvió declarar la Emergencia Ígnea en la Patagonia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con el objetivo de acelerar modificaciones presupuestarias y reforzar el combate contra los incendios forestales, que ya arrasaron con unas 45 mil hectáreas en distintas provincias del sur del país.
La decisión fue adoptada tras una reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada, aunque fuentes oficiales señalaron que el rumbo ya estaba definido desde la noche del miércoles. En el Ejecutivo consideraron que la gravedad y urgencia de la situación justifican el uso del DNU y descartan el camino legislativo por los tiempos que implicaría.
La posibilidad de avanzar con la declaración de la emergencia había sido planteada días atrás por cinco gobernadores patagónicos, que solicitaron al Congreso una medida de alcance nacional. Sin embargo, en el Gobierno evaluaron que enviar un proyecto al Parlamento demoraría la asistencia que requieren las provincias afectadas.
Los alcances del DNU
El decreto firmado por el Presidente habilitará cambios presupuestarios e incrementará las partidas destinadas al combate del fuego. “La velocidad amerita esa vía”, remarcaron fuentes oficiales, al sostener que el trámite legislativo no resultaría eficiente frente a la magnitud de la emergencia.
Por el momento, no se precisó la fecha exacta de entrada en vigencia del DNU ni el detalle de los fondos que se pondrán a disposición. Desde la Casa Rosada indicaron que los montos aún se encuentran en proceso de ajuste, mientras los gobernadores reclamaban una definición inmediata.
La última Emergencia Ígnea había sido declarada mediante el Decreto 2/2023, firmado por Alberto Fernández, cuya vigencia se extendió hasta enero de 2024.
Fondos y asistencia a las provincias
En paralelo, el Gobierno nacional aseguró que ya se está enviando ayuda a los distritos afectados. En ese marco, Chubut recibió $4.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una de las provincias más golpeadas por los incendios forestales.
Además, el Ministerio de Seguridad Nacional publicó la Resolución 91/2026, que refuerza el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios. La norma establece una asignación total de $100.810.319.998,50 para 1.062 asociaciones de todo el país, además de fondos específicos para las federaciones provinciales.
Estas medidas forman parte de la estrategia oficial para mitigar el impacto de los incendios y responder a las críticas por la gestión de la emergencia en la Patagonia.