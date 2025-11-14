Milei eufórico en Corrientes por el acuerdo con Trump: “Parece que los viajes rindieron un poquito…”
El presidente Javier Milei celebró este jueves en Corrientes el nuevo acuerdo de comercio e inversiones de la Argentina con Estados Unidos. Fue durante su exposición en una nueva edición del Congreso de Economía Regional que organiza la Fundación Club de la Libertad.
“Seguro todavía no están al tanto de la tremenda noticia que salió. Hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos. Como verán estamos fuertemente comprometidos a hacer a la Argentina grande nuevamente”, expresó a los pocos segundos de empezar su discurso.
Milei llegó a su disertación pocas horas después del anuncio. Mirando hacia el futuro, Milei aseguró que la Argentina se va a capitalizar y que está preparada para entrar “en un nuevo siglo de oro”. Mencionó que habrá nuevas oportunidades de negocios en sectores como “la minería, el oro, el cobre y el litio” y “petróleo y gas”.
“Tenemos el potencial de crear de manera directa un millón de puestos de trabajo. Es muy importante una de las leyes que vamos a estar mandando”, señaló. Se refería a la ley de los periglaciares, una iniciativa que haría que cada provincia pueda “terminar el perímetro a partir del cual se puede hacer actividades mineras” en los glaciares.
Y apuntó contra los ambientalistas: “Hoy eso no está bien definido. Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre, pero no tocar nada. Una actividad bien primitiva”.
Discurso del Presidente Javier Milei en el 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad en Corrientes. pic.twitter.com/Afk3LvHaW7
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 13, 2025
Repetidas veces a lo largo de la exposición se refirió a las críticas que recibió por los repetidos y constantes viajes que realizó a diferentes países, con foco particular en Estados Unidos. En relación con esto, mencionó el nuevo acuerdo con OpenAI para desarrollar un megacentro de datos en la Patagonia dedicado al desarrollo de la inteligencia artificial y que el Gobierno “en materia del sector ganadero quintuplicó la cuota con Estados Unidos”. “Parece que los viajes estuvieron rindiendo un poquito”, chicaneó.
Milei expresó que Argentina tiene una oportunidad de negocios para “abastecer al mundo en la demanda de la energía y de alimentos”. “Están dadas las condiciones para que Argentina entre en un nuevo siglo de oro, dejemos la barbarie populista y volvamos a ser la primera potencia mundial”, remarcó.
El presidente habló sobre las reformas que planea a nivel tributario, laboral y penal. “Nosotros estamos profundamente agradecidos por el acompañamiento que nos ha dado la población en estas elecciones de medio término, donde le ganamos 41 a 24 al kirchnerismo, y estamos cerrando la noche populista”, aseguró.
Y sumó: “Y si bien está bueno mostrar gratitud con las palabras, lo vamos a validar con los hechos, continuando siendo el gobierno más reformista de la historia argentina”.
Apuntó también contra el “riesgo kuka” y aquellos economistas que “querían que a este gobierno le vaya mal”. “Hay uno que todo el tiempo está haciendo cosas apocalípticas y está resentido por otra cosa que ha pasado. Parece que se olvidó que era un impresentable, que no podía salir a la calle si no estaba camuflado, hasta que alguien lo revalorizó. Y negaba el riesgo kuka. La elección del 26 le dio una clara clase porque se redujo a la mitad el riesgo país y Argentina tuvo la mejor racha histórica en acciones”, arremetió.
El presidente señaló que los “experimentos populistas” que buscan “estimular el consumo, son pegarse un tiro en el pie porque eso es atentar contra el ahorro” y justificó: “Para eso tienen que tener financiamiento, y eso deviene del ahorro. Si se estimula el consumo alegremente desde el Estado o generan expropiaciones que atentan contra el ahorro, se estaría dañando ese proceso”.
“Si decimos que Argentina va a ser grande nuevamente, significa que se va a capitalizar nuevamente. Hay un símbolo chino que significa crisis y oportunidad. Después de 100 años de abrazar socialismos de distintos pelajes Argentina se descapitalizó. Pasó de ser un país de ingresos altos a uno de ingresos medio o bajos. Convertirnos en Venezuela era factible. Esa oportunidad de crisis también era de salir hacia adelante porque al haber tan baja capitalización había muchas oportunidades de negocios. El truco está en hacer bajar el costo de oportunidad del capital, no cocinada desde el Banco Central por un burócrata si no cambiando las condiciones”, apuntó.
Y continuó: “Lo primero que hay que hacer es buscar flujos de fondo, chances de hacer negocios. En Argentina hay grandes sectores”. Como ha señalado en reiteradas oportunidades, Milei sostuvo: “Nosotros tenemos la misma cordillera que Chile, pero ellos exportan 50 mil millones de dólares por año de cobre y nosotros solamente 4 mil. Estamos subutilizando la cordillera”.
Milei arribó a Corrientes para la conferencia del Club de la Libertad, que tuvo más de 40 disertantes de diferentes países. El mandatario fue el encargado de cerrar la conferencia con una exposición sobre “Los desafíos del crecimiento económico”.
La visita a Corrientes simboliza el comienzo de sus recorridas por el interior del país. La última vez que visitó Corrientes fue en febrero de 2024, durante el aniversario de la Fundación Club de la Libertad.
Esta vez, vuelve tras el triunfo en los comicios legislativos, donde la candidata libertaria Virginia Gallardo consiguió su banca y se ubicó en segundo lugar, muy cerca del oficialismo provincial.