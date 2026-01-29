Milei escala la pelea con Techint y acusó a Rocca de jugar “all in” contra su gobierno
El presidente Javier Milei profundizó la confrontación pública con Paolo Rocca, CEO del grupo Techint, al replicar en la red social X un mensaje que acusaba al empresario de haber apostado por la caída del gobierno libertario tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, previa al posterior triunfo oficialista en las elecciones legislativas de octubre.
El mandatario escribió “DATO” para avalar un posteo del usuario @ziberal, que señalaba: “Y que quede constancia que Paolo Rocca (Don Chatarrín) jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubílate, tano. Perdiste”. El gesto presidencial explicitó un conflicto que ya venía escalando entre la administración nacional y uno de los principales conglomerados industriales del país.
La licitación que desató el conflicto
La tensión se profundizó tras la adjudicación a la empresa india Welspun del suministro de 480 kilómetros de tubos, por un monto de USD 203 millones, una cifra 25% inferior a la última oferta presentada por Tenaris, firma controlada por Techint. Por primera vez en décadas, una empresa extranjera desplazó a un proveedor local en un rubro estratégico para la economía argentina.
En ese contexto, Milei defendió la apertura comercial y cuestionó con dureza a quienes criticaron la decisión. En otro mensaje en X, sostuvo: “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre…”. Luego calificó a Rocca como “Don Chatarrín de los tubitos caros” y ratificó que su gobierno no otorgará privilegios a proveedores nacionales.
La respuesta de Techint y la postura oficial
Desde el grupo Techint denunciaron que la licitación favoreció una competencia desleal, al permitir el ingreso de insumos chinos subsidiados dentro de la oferta de Welspun y eliminar la protección arancelaria que resguardaba a la industria nacional. El Gobierno, en cambio, descartó aplicar medidas antidumping y argumentó que esos subsidios afectan a otros mercados, pero no a la Argentina.
“No vamos a pagar más caros los caños”, afirmaron fuentes de la Casa Rosada, al justificar la decisión oficial. En la misma línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la eliminación del sistema de “compre nacional”, al que acusó de encarecer costos y desalentar la competencia. “Caños más caros implican menor rentabilidad, menos inversiones, menos empleo y menos exportaciones”, sostuvo.
Críticas al empresariado y disputa de modelos
El enfrentamiento expone dos visiones contrapuestas sobre el rumbo económico. Mientras el Gobierno impulsa la competencia, la apertura y la baja de precios, Techint advierte sobre pérdida de industria y empleo ante la apertura irrestricta.
El martes, durante su discurso en Derecha Fest, en Mar del Plata, Milei amplió sus críticas al empresariado y apuntó contra quienes “hacen negocios turbios con el Estado”. Reafirmó su rechazo al intervencionismo y sostuvo: “Si el capitalista tiene productos más caros y de peor calidad, no es digno del favor del Estado y debe ir a la quiebra”.
El Presidente enmarcó el conflicto como parte de una transformación cultural contra el estatismo y el proteccionismo, y llamó a sostener el cambio hacia una economía libre, competitiva y basada en el capitalismo, con una renovación profunda del vínculo entre el Estado y el sector empresario.