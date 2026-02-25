Milei encabezó el acto en homenaje por el 248° aniversario del natalicio del General José de San Martín
El presidente Javier Milei encabezó el acto en homenaje por el 248° aniversario del natalicio del General José de San Martín. El mandatario colocó una ofrenda floral en el monumento al Libertador ubicado en la plaza San Martín, en el barrio de Retiro.
Estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Defensa, Carlos Presti; y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.
El 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, en la provincia de Misiones, nació José Francisco de San Martín. Fue el quinto hijo de Juan de San Martín y Gregoria Matorras, hermano de María Elena (1771), Manuel Tadeo (1772), Juan Fermín Rafael (1774) y Rufino (1776).
A los pocos años, se mudó con su familia a Buenos Aires, en una casa ubicada en la calle Venezuela, entre Bernardo de Irigoyen y Tacuarí, y en 1784 ya estaban en España. A los once años ingresó como voluntario en el Regimiento de Murcia y allí inició su vida militar. Peleó en el norte de África y en España enfrentó al ejército napoleónico, del cual tomó enseñanzas.
Estuvo al filo de la muerte en más de una oportunidad: en 1801, cuando era teniente segundo en el Regimiento de Murcia, fue asaltado por bandoleros que lo hirieron gravemente en el pecho, la garganta y una mano. Luego, casi lo matan en el pueblo andaluz de Arjonilla el 23 de junio de 1808 cuando, al frente de una veintena de jinetes, acometió contra un batallón de dragones del ejército napoleónico.
Cuando iba a recibir un sablazo de un oficial francés, el sargento Juan de Dios se interpuso y recibió el golpe mortal, algo así como la versión española del sargento Cabral.
Cuando regresó a territorio argentino, encabezó una campaña que terminó liberando a Argentina, Chile y Perú, con gestas históricas como el cruce de la Cordillera de Los Andes e inmortalizó su nombre en la historia.
Tenía setenta y dos años, cinco meses y veintitrés días cuando murió el sábado 17 de agosto de 1850. Recién tendría su primer monumento en el país en 1863, cuando las autoridades de entonces advirtieron que Chile había encargado uno y el primero aún no se encontraba en Argentina. Ese fue el origen del monumento que se levantó en la plaza que lleva su nombre en Retiro, en el mismo lugar donde ese morocho de nariz aguileña instruyó y entrenó a sus granaderos para la epopeya que se venía.