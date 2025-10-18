Milei en Tucumán: “Los kirchneristas se volvieron Gremlins”
El presidente Javier Milei renovó este sábado sus críticas hacia el kirchnerismo y sostuvo que tras las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires “se volvieron monstruos, es como que les cayó agua y se volvieron Gremlins”. Y acusó a la oposición de “torpedear, mostrar actitudes golpistas y destituyentes”.
“Soy argentino y gobierno para los argentinos y a diferencia de ella (Cristina Kirchner) no estoy reventando la inflación, ni haciendo reventar el Banco Central ni haciendo que el país sea inviable. Somos un modelo admirado en el mundo, que se ha probado ser exitoso”, acotó al ser consultado por recientes declaraciones de la expresidenta detenida por corrupción.
Además, cuestionó a quienes “se dejan psicopatear por los kirchneristas y pidió: No le tomen el pelo a la gente” porque las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, según investigaciones internacionales difundidas recientemente, “eran socios y eran financiados por la narco-dictadura de (el venezolano Nicolás) Maduro”.
Javier Milei también destacó que se había propuesto “cumplir a rajatabla las promesas de campaña” que hizo desde 2023 para llegar a la Presidencia y afirmó: “Tengo un contrato con los argentinos que fueron mis promesas de campaña y estoy empecinado tozudamente en cumplirlas y voy a hacer los acuerdos que tenga que hacer para cumplir con las reformas estructurales siempre con la contención social pertinente con Capital Humano”.
“Si en estos dos años que fueron complicados, lo cumplí, ¿creen que con un Congreso más amigable no lo voy a hacer?”, desafió el fundador de La Libertad Avanza.
A una semana de las elecciones nacionales, Milei sostuvo que “ahora hay dos tendencias, hay un revivir de las ideas de la libertad de los que apoyan el cambio y quieren una Argentina próspera y tranquila, esa que cada día toma más fuerza, y la otra parte de la gente que tras la elección de la provincia de Buenos Aires les cayó agua y se volvieron monstruos, estos Gremlins”.
En medio de la campaña en la que dijo, “yo siempre salgo a ganar”, también fustigó a los candidatos de Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau y Graciela Ocaña, así como a la dirigente Elisa Carrió por “mantener una doble vara” porque nada dijeron ante las denuncias contra el postulante de Fuerza Patria Jorge Taiana, al sostener que hubo “prueba contundente porque está planteado en los Estados Unidos”, el aparente apoyo financiero de los gobiernos de Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a la gestión de Néstor Kirchner.
En ese sentido, diferenció la situación ocurrida con el candidato libertario José Luis Espert que “fue apartado inmediatamente”, cuando surgieron denuncias en su contra.
Por otra parte, Milei destacó los avances en cuestión económica al punto que aseguró que “podríamos estar duplicando nuestros ingresos en diez años hasta llegar a ser como España, Alemania o Estados Unidos y en 40 años podríamos ser la máxima potencia mundial”.
“Yo reconozco que no estamos bien, hay 30 por ciento de pobres y es un montón pero arrancamos con el 57% y esto no es teórico. Con Cristina (Kirhcner) nos querían convertir en Venezuela, la narco-dictadura, ser un apéndice de Cuba”, añadió.
Milei también admitió que “hoy es cierto que la inflación es alta, pero va en la dirección correcta de que cada vez es menos y que a mitad de 2026 no va a haber más inflación. La pobreza está en 30%, el nivel de 2017. El número es aberrante, pero la realidad es que cuando llegamos estaba en 57% y hubiera trepado a 95% con lo que nos dejaron plantados. Sacamos a 12 millones de personas de la pobreza, 6 millones salieron de la indigencia”.
“La dirección es la correcta. Tenemos récord de incautación de drogas, cuando el Gobierno anterior había dicho que había perdido la guerra contra el narcotráfico. Ahora entendemos por qué no querían luchar contra el narcotráfico: porque ellos eran socios y eran financiados por la narco-dictadura de Maduro”, remarcó.
El mandatario dialogó esta tarde con radio Mitre, mientras descansaba en Tucumán tras haber realizado un acto de campaña por la mañana en Santiago del Estero, donde acompañó a los candidatos libertarios a senador Tomás Figueroa, a diputada Laura Godoy y a gobernador, Ítalo Cioccolani.
Milei también dijo “estar sorprendido para bien por la recepción de la gente, estoy como haciendo un tour constitucional, ayer estuvimos en el lugar de la Batalla de Caseros y hoy en Santiago y Tucumán, las tierras de José de Gorostiaga y Bautista Alberdi”.
El presidente también destacó que si logra “mejorar la composición del Congreso, como para poder sacar las reformas estructurales, algo que estamos confiados en que lo vamos a lograr, la Argentina va a entrar en un sendero en el que puede empezar a crecer en tasas del 7% por cápita”.
“Todos los que estemos comprometidos en una Argentina más libre y próspera tenemos que trabajar juntos”, añadió y volvió a fustigar a “quienes abrazan las ideas de la izquierda”, a quienes identificó como “el partido del Estado” para luego identificarlo como “un claro camino al infierno”.
A modo de corolario de esta última semana preelectoral, Milei afirmó que “si se mira el nivel de composición que tendrían las cámaras después del 26 de octubre, todo este ruido va a desaparecer” porque, dijo, “somos los que mas diputados vamos a ingresar en las cámaras, y vamos a ingresar muchísimos senadores”.
Entonces, insistió, “hay que tomárselo con más mesura, vamos a poder hacer las alianzas, defender los vetos y tener la composición de la cámara para conseguir quorum pese a que ahora hay mucha gente interesada en que todo salga mal. Es gente destituyente votando cualquier tipo de aberraciones”.