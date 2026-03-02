Milei en su salsa: Un discurso camorrista, provocador, y… el que siembra vientos cosecha tempestades
Si el escenario parlamentario favorable al Gobierno abría la posibilidad de una exposición con menor confrontación de Javier Milei, como en la previa suponían integrantes del propio oficialismo, esa hipótesis quedó descartada a los pocos minutos de su discurso, cuando el presidente se dirigió a las bancas ocupadas por los diputados peronistas para trenzarse en un impúdico duelo de acusaciones y chicanas que se volvió permanente durante la Apertura del Período de Sesiones Ordinarias.
“¡Manga de delincuentes!”, “¡Chorros!”, “No saben leer y suman con dificultad”, “¡La Justicia social es un robo!”, “Ignorantes”, “¡Parásitos!”, “Enemigos de los argentinos!”, “Brutos”, “Bestias”, y hasta acusó a los opositores de “Asesinos”… Milei buscó usar esos improperios como estocadas en recurrentes interrupciones a la lectura de su propio discurso, en una esgrima a la que se mostró predispuesto del primero al último minuto, con el respaldo de los diputados y senadores de La Libertad Avanza, los funcionarios y el público en las gradas.
Desde el sector opositor, con unos 40 legisladores peronistas, cada tanto se escuchaban cuestionamientos que Milei en su mayoría respondía. Pablo Yedlin, Juan Grabois y otros diputados de Unión por la Patria replicaban con tres dedos en alto, en referencia al presunto porcentaje atribuido a Karina Milei en las irregularidades con las compras de medicamentos para personas con discapacidad. En un momento que los oficialistas cantaban “Libertad”, Agustín Rossi gritaba “Libra”. Otros preguntaban por José Luis Espert.
Pablo Marino exhibió un cartel para cuestionar los despidos. Germán Martínez, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, caminó hasta el estrado para reclamarles a Victoria Villarruel y a Martín Menem los ataques verbales de Milei. Al rato el presidente arengaba mientras los legisladores y desde las tribunas cantaban que “saquen al Pingüino del cajón”. Máximo Kirchner fue uno de los ausentes. En otro tramo desde el oficialismo aludieron a la tobillera de la ex presidenta.
Milei tampoco tuvo contemplación con su compañera de fórmula. La incomodidad en la recepción quedó reflejada en la transmisión oficial. Y el destrato hacia Victoria Villarruel ya había arrancado antes de que llegara Milei: cuando ella apareció por el recinto, se hizo un silencio y no hubo saludos por parte de los legisladores oficialistas ni desde las gradas. El contraste fue notorio cuando a los pocos segundos ingresó Martín Menem y recibió aplausos y gritos efusivos, casi una ovación.
De hecho, institucionalmente, lo más grave llegaría en la parte final de su alocución cuando mediante un par de ademanes con su cabeza, la incluyó en la participación de hipotéticas traiciones para “abrazar el Sillón de Rivadavia”.
Antes, Villarruel tuvo que soportar un operativo de blindaje de Milei, por parte de personal de Seguridad que la bloqueó en varias ocasiones como evitando que se ponga al lado del mandatario y/o aparezca en una de las más execrables transmisiones de Cadena Nacional que se han emitido. Fue tal la violencia de los guardaespaldas del presidente que fue hasta empujada y hablando de empujones, en las redes se alabó la conducta de la vice quien cuando la habían bloqueado para poner a Karina Milei al lado de su hermano, Villarruel se impuso y se antepuso como el protocolo realmente lo indica.
Vale resaltar que cuando entonaron el Himno Nacional, no había miembros de la oposición peronista dura en el recinto. Unos 40 llegaron más tarde, cerca de las 20.30, en su mayoría diputados. A diferencia de 2025, cuando habían decidido no asistir, en este caso resolvieron estar aunque la asistencia fue acotada.
Desde temprano, además de los libertarios estaban los legisladores aliados del PRO, el radicalismo, alineados con partidos provinciales y algunos peronistas afines al Gobierno como Camau Espínola y Flavia Royón. El correntino y la salteña integraron las comisiones de recepción del Presidente. Ningún diputado ni senador kirchnerista participó de las comitivas.
Milei también mantuvo cruces con los diputados del Frente de Izquierda, en especial con Myriam Bregman y Nicolás del Caño, que a su vez se carajearon con Daniel Parisini (Gordo Dan), en uno de los palcos con Santiago Caputo. El radical Pablo Juliano fue otro de los que increpó a Milei.
Salvo Karina Milei y los integrantes del Gabinete, los que se ubicaron a los costados del Presidente buscaron quedar al margen de las peleas.
Entre los gobernadores estaban anunciadas las ausencias de peronistas como Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Gildo Insfrán. En la primera fila se ubicaron Jorge Macri, Leandro Zdero y Martín Llaryora. Detrás Juan Pablo Valdés, Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego, Claudio Poggi, Maximiliano Pullaro y Elías Suárez.
Del otro lado siguieron el discurso Ricardo Lorenzetti, quien se saludó efusivamente con Milei, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Entre los diplomáticos, el embajador estadounidense Peter Lamelas y su par israelí Eyal Sela celebraron la ratificación del posicionamiento de Milei.