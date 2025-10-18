Milei en Santiago del Estero: “Mientras la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle, a nosotros nos respetan en el mundo”
El presidente Javier Milei arribó este sábado al norte del país para continuar con la campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En su primera parada, en Santiago del Estero, destacó el rol clave de las provincias en la transformación del país y arengó a su militancia: “Sabemos que la situación no es fácil, pero estamos en el camino correcto”.
Durante su discurso, el mandatario apuntó además contra el kirchnerismo: “Mientras la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle, a nosotros nos respetan en el mundo”. Tras su visita a Santiago del Estero, se espera que Milei se dirija a Tucumán para encabezar otro acto en un territorio estratégico para su espacio.
Tras la dura derrota en los comicios bonaerenses, el Presidente decidió liderar personalmente la campaña de su partido. En Santiago del Estero, participó de un acto acompañado por Laura Godoy, candidata a diputada nacional, y Tomás Figueroa, postulante al Senado.
“Estamos transformando al país, dejando atrás décadas de decadencia y construyendo una Argentina basada en el mérito, el trabajo y la libertad. Cada provincia tiene un rol clave en este proceso”, sostuvo Milei. Además, reafirmó que el rumbo económico del país continúa firme: “Es momento de decidir si queremos seguir siendo esclavos o abrazar las ideas de la libertad”.
En esta provincia se renovarán tres bancas en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados, junto con 20 escaños de la Legislatura provincial, 163 comisionados municipales, y los cargos de jefe comunal y concejales de Clodomira y Villa Atamisqui.
El militante Iñaki Gutiérrez, parte del equipo de comunicación del Presidente, señaló que Santiago del Estero “es una provincia muy golpeada desde hace muchos años, muy beneficiada en el concepto de la coparticipación, pero que no ha sabido qué hacer con esa plata. Debería tener bastantes más problemas resueltos de los que tiene”.
Cabe recordar que en el balotaje presidencial de 2023, la provincia le fue esquiva a Milei: Sergio Massa se impuso con 68,41%, mientras que el actual Presidente cosechó 31,5% de los votos.
Tras el acto, Milei se trasladará a Tucumán, donde encabezará una caminata en Yerba Buena, municipio en el que LLA obtuvo el 65% de los votos en el balotaje de 2023. La concentración está prevista para las 18, en la esquina de avenida Aconquija y Lobo de la Vega, y media hora más tarde dará inicio la caminata. Lo acompañarán los candidatos Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Manuel Guisone, y Lisandro Catalán, ministro y presidente del partido en la provincia.
En Tucumán se pondrán en juego cuatro bancas de diputados nacionales, dos pertenecientes al peronismo y dos a la oposición (una de la UCR y otra del partido CREO).