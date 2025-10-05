Milei en Paraná: más adeptos libertarios de lo imaginado, pero un blindaje de Seguridad que deja la duda sobre si fue tan bienvenido
El arribo del presidente de la Nación, Javier Milei, a la Capital entrerriana generó este sábado un clima de tensión en la Costanera Baja de Paraná, que no pasó a mayores por el riguroso dispositivo de Seguridad implementado, evitándose choques contundentes entre oficialistas y opositores. El jefe de Estado recorrió parte del icónico paseo capitalino acompañado por el gobernador Rogelio Frigerio, los candidatos de la Alianza para las Legislativas del 26 y una nutrida falange de funcionarios del Ejecutivo provincial.
A lo largo y ancho del Parque Urquiza se observaron diversos grupos de manifestantes contrarios a la visita del mandatario nacional, sin embargo, tal vez por postulados divergentes no lograron conformar un conglomerado demandante consistente para contrarrestar el severo operativo comandado por la Casa Militar en coordinación con la Custodia Presidencial y compatibilizado eficazmente por la Policía de Entre Ríos con el conocimiento estricto del campo.
Algunos miembros de organizaciones sociales consiguieron bajar a la Costanera con pancartas y entonando cánticos contrarios, pudiendo acercarse al punto de encuentro de quienes recibirían al presidente; pero un aceitado cerrojo, impidió que algunas escaramuzas se agraven.
Quedó la sensación inequívoca que faltó firmeza masiva en la expresión de rechazo a las políticas del Gobierno nacional. Y surge la duda… ¿Se optó por bajar los decibeles demandantes? ¿Hubo bajada de línea sindical y/o partidaria? ¿O temor a que la queja derive en interpelaciones excesivas recibiendo como respuesta una dura contención (represión…)?
Resulta innegable que el operativo de las fuerzas desplegadas, uniformadas y de civil, fue exitoso. No obstante, así como es absurdo negar la numerosa presencia de adeptos violetas, provenientes de distintos puntos de la Provincia, y un férreo como paradigmático respaldo del funcionariado entrerriano a su gobernador, queda la incógnita de cuánto reprueba el pueblo de Paraná al jefe de Estado.
Milei llegó, estuvo, y se fue absolutamente blindado. Y si bien caminó unos metros por el histórico paseo capitalino, rodeado por cientos de partidarios, simpatizantes o hasta curiosos, quedó nuevamente registrado a través de distintos videos, que el presidente suele atreverse a caminar entre la multitud pero “encapsulado” por un sincronizado mecanismo de Seguridad civil que actúa celosamente custodiándolo.
Y hete aquí una buena pregunta… ¿Cuánto cuesta este aparato u operación de las Fuerzas? Y doblamos la apuesta: ¿Es justo pregonar con tanto énfasis el #NoHayPlata y proceder a tan exuberante inversión solo por un acto de campaña electoral?
Ahora bien… Proyectándonos al 26 de octubre, la oposición debería tomar nota del cariño y aval que recibió Milei de sus seguidores libertarios los cuales agitaron banderas celestes y blancas, tiñendo a su vez la Costanera Baja de violeta. El majestuoso río fue testigo de ese respaldo que cosechó el mandatario.
Y ahora queda en el imaginario: ¿fue una gran puesta en escena? ¿Ganó el miedo a la represión? ¿Está tan fragmentada la oposición? ¿O será que el Pueblo aún quiere seguir experimentando y ver qué hay al final del camino de esta gestión que cursa por la mitad de su mandato?