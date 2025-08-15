Milei en La Plata: “Cuatro décadas de populismo convirtieron a la Provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional”

El presidente Javier Milei encabezó un acto de campaña de La Libertad Avanza en el club Atenas de La Plata. “Qué lindo ver tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas”, se presentó el presidente de la Nación, luego de su tradicional “Hola a todos”. Tras su saludo a las ocho cabezas de lista bonaerenses, Milei aseguró que ellos serán los “encargados de portar la antorcha de la libertad en la Provincia”. Y añadió: “Y tendrán la responsabilidad de ponerle un freno a Kicillof y al maldito kirchnerismo”.
El público enardecido respondió con gritos de “Hijos de puta, hijos de puta”.
“Cuatro décadas de populismo convirtieron a la Provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional”, dijo el presidente, y responsabilizó al peronismo de llevar adelante un plan de “miseria humana planificada”.
“Todo el ejército de funcionarios kirchneristas no manda a sus hijos a las escuelas públicas y viven en countries o en torres de Puerto Madero”, cuestionó Milei. “Para la gente honesta, trabajar o vivir en la Provincia es una odisea”, añadió, haciendo eje en la inseguridad en la provincia de Buenos Aires.
“Aviso que si la calentura que tiene toda la Provincia es como esto, ganamos por goleada”, resaltó Milei aludiendo a los improperios que dedicaba parte del público al kirchnerismo.
“Kicillof y sus secuaces psicopatean a toda la población para que esté agradecida con ellos diciéndoles que si no fuera por ellos, diciéndoles que si no fuera por el Estado, no tendrían absolutamente nada”, puso de relieve el presidente, que elige al gobernador bonaerense como contrafigura de la campaña.
“Un delirio propio del tirano de aldea que gobierna la provincia, el comunista enano Kicillof”, vociferó.
Cuando el público coreó “Nunca más, nunca más”, Milei consignó: “Che… no digan nunca mas, a ver si las almas nobles se ofenden”. Y más adelante, volvió sobre el mismo asunto: “Lo que quieren hacer los kirchneristas cuando proscriben el uso del ‘Nunca más’ es justificar la tragedia que ha sido su gobierno apelando a otra tragedia nacional”.
El presidente de la República siguió pegándole a Kicillof: “Las escuelas se caen a pedazos. Donde nuestros jóvenes no aprenden, dado que el 45% de los alumnos primarios de la provincia no comprenden textos básicos y el 86% no alcanza niveles satisfactorios en matemáticas. Por eso no es de extrañar que el gobernador no sume ni con un ábaco. Suma con dificultad”, ironizó
“Con esta dejadez y este descuido, obtuvimos una Provincia bañada en sangre convirtiendo el día a día de los bonaerenses en un suplicio de inseguridad y paranoia. Para que se den una idea, las estadísticas criminales de la Provincia no paran de crecer, con La Matanza teniendo la tasa de homicidios más alta del país, casi 6 veces más alta que la de Rosario. Esto es el kirchnerismo… es peor que el narcotraficante”, aseguró.
El mandatario dijo que Axel Kicillof “decidió llenar la provincia de ñoquis” e indicó: “decidió gastar millones de pesos en políticas de género que no resuelven nada más que el pasar económico de sus amigos”.
“También decidió aumentar los gastos asignados a festivales municipales, recitales de verano y pauta oficial, gastando por ejemplo miles de millones de pesos en streamings de compinches que nadie escucha. Que dicho sea de paso no sólo gasta el gobernador, sino también muchos de los intendentes”, amplió.
Milei acusó a Kicillof de buscar que “sólo vayan a votar sus ñoquis y la elección la decida el aparato”. Y habló de las candidaturas testimoniales de Fuerza Patria.
“No es casualidad que en la Tercera Sección haya ocho intendentes como candidatos, a pesar de que no tienen ninguna intención de asumir. Lo cual es un fraude moral”, disparó el jefe del Poder Ejecutivo.
No olvidó referirse al fentanilo… y señaló: “Pueden salirse con la suya de cualquier barbaridad sin importar su gravedad. Tomemos por ejemplo el encubrimiento atroz de Ariel García Furfaro, eterno socio kirchnerista, por la causa del fentanilo”.
“¿Acaso les parece casualidad que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof?”, apuntó Milei poniendo en la mira al juez Ernesto Kreplak, hermano de Nicolás, funcionario bonaerense.
Después de una primera crítica a los periodistas “ensobrados” en el inicio de su discurso, Milei luego volvió a cargar contra un sector de la prensa.
“Los kirchneristas y el gobierno de Kicillof usaron sus infinitos portavoces pagos para prometerle a los bonaerenses el paraíso. Tanto les prometieron y tan poco les cumplieron que la única manera de que les crean es que no haya nadie más en los diarios, en las aulas, en las redes sociales o en la propia televisión diciendo otra cosa, por eso viven ensobrando a todo el mundo, porque quieren tapar el sol con las manos, y el sol salió y los vamos a dejar en evidencia”, exclamó.
“Hace poco me comprometí a no insultar, y eso se los agradezco porque noté que les estaba dando un refugio a los críticos de las formas para que no discutan el verdadero contenido, los talibanes de las formas no son más que cáscaras vacías que no están dispuestos a dar las ideas de fondo”, manifestó.
“Por eso, basta de insultos y a partir de ahora discutamos las ideas que ustedes no tienen y que nosotros sí las tenemos”, redobló su promesa.
“Qué podemos discutir con gente que armó un vacunatorio VIP para sus amigos”, declaró primero sobre Alberto Fernández.
“Qué podemos esperar con gente que robó tanto y tan descaradamente que ahora sólo puede salir al balcón a saludar a dos personas que la van a visitar”, sostuvo sobre Cristina Kirchner.
Y siguió con insultos: “En el fondo son zombies, termos, son cabezas de pulpo. No se puede razonar porque nos les importan las razones”.
El presidente instó a los bonaerenses a que vayan a votar en los comicios del 7 de septiembre y afirmó que “salir a votar es no dejarse engañar”. “Es decirle ‘basta’ a la estafa permanente subsidiada por impuestos distorsivos”, agregó. “Ante la tragedia de la provincia, la pasividad no es una opción. Hoy quedarse en casa no es una opción como no lo fue antes”, expresó además, entre los gritos de la militancia.
“Nos quieren hacer creer que se puede frenar el crimen pintando los bancos de rojo. Nos quieren hacer creer que la prosperidad depende de la obra pública, pero esa obra pública nunca llega a tiempo ni en condiciones, porque la convirtieron en una excusa para robar a diestra y siniestra, lo que le valió dos condenas a su máxima ídola”, aseveró Milei.
Un epílogo con la segunda alusión a Cristina Kirchner, a quien nunca llamó por su nombre, a diferencia de su actitud con Axel Kicillof.
Otras frases salientes
“Quienes votan al kirchnerismo han sido infectados con parásitos mentales”.
“Los bonaerenses de bien no pueden permitir que se salgan con la suya. Hay que votar como si se tratara de un acto de defensa personal. Si no votan un cambio, van a votar los otros, los clientes o ñoquis del gobierno provincial”.
“Pocos recuerdan un momento en que la Provincia haya estado peor que ahora”.
“Tenemos el agregado de la negación constante e indiferencia de un gobierno provincial que parece creer lo que repiten como loros sus periodistas ensobrados”.
“Emprender en la Provincia es una odisea griega. O una maraña administrativa que, regulación tras regulación, entorpece la regulación de riqueza y exigen coimas para destrabar problemas que ellos mismos imponen. Ya empezamos con la jefa de la banda”.
“Kicillof no hace otra cosa que darle la espalda a la gente. Gasta mal y el orden de prioridades está roto. La Provincia es un baño de sangre”.
“Décadas de este modelo no podrían arrojar otro resultado como el que vemos hoy. Quieren llevarnos a Venezuela, Cuba, Corea del Norte. Quieren que seamos esclavos como en el comunismo”.
“La Libertad Avanza llegó para hacer grande a la Argentina nuevamente”.
“Nuestra tarea es venir a quitar el velo de la mentira. Es por eso hoy vamos a las elecciones diciendo kirchnerismo nunca más”.
Presentes
Mientras el presidente hablaba, lo miraban desde cerca altos funcionarios y legisladores. Estaban Luis Petri, ministro de Defensa; Demián Reidel, exjefe de Gabinete de asesores y cabeza del Plan Nuclear del Gobierno; Karina Milei y Manuel Adorni, que bajaron tras su entrada triunfal por el escenario.
También estuvo, emponchado, José Luis Espert, confirmado como número 1 de la lista para octubre en provincia de Buenos Aires; Cristian Ritondo, artífice del acuerdo LLA-PRO; Alejandro Finocchiaro, otro que está firme en esa lista; más Martín Menem, su alfil en el Congreso, Juliana Santillán, diputada nacional; y Lilia Lemoine, que registró en video la euforia de Milei con motosierra en mano.