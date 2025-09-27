Milei en la FIT: “Ahora vamos por la reforma laboral para acabar con la industria del juicio, que lleva negocios a la quiebra”
Javier Milei defendió en la FIT 2025 la gestión económica del Gobierno y afirmó que “hay que reformar el mercado del trabajo para que contratar sea más accesible”. El presidente estuvo presente en La Rural y anticipó que: “Ahora vamos por la reforma laboral para acabar con la industria del juicio, que lleva negocios a la quiebra”.
Tras su paso por EEUU, el presidente Javier Milei dijo presente en la apertura de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, en un escenario de crisis del sector receptivo. Allí, defendió su gestión económica y aseguró que para “competir más y mejor” se debe avanzar en reformas laborales y fiscales. “Tenemos que reformar el mercado de trabajo para que contratar sea más accesible para los distintos emprendimientos”, apuntó.
Al comenzar, Milei recordó que cuando asumió “el país se encontraba al borde de una nueva hiperinflación, con indicadores sociales peores” que en 2001.
Allí enumeró cuando durante el primer mes se ajustaron “cinco puntos del PBI del déficit fiscal a nivel del Tesoro Nacional y otros diez de ajuste cuasi fiscal en el Banco Central en apenas seis meses”. Como resultado de esas medidas, la Argentina pasó a ser “uno de apenas cinco países” con ” superávit fiscal sin estar en default”.
Al continuar, describió su reforma desregulatoria como la “más ambiciosa de la historia, demostrando nuestro compromiso con normalizar una economía tantas veces manoseada por la política”: “No hay otra manera de salir adelante que aplicando las ideas que nos hicieron prósperos”, remarcó.
Así, dijo que su equipo lleva a cabo “la labor clave de construir los cimientos de un país exitoso (…) que suelen estar ocultos, pero en los cuales cualquier edificio no duraría en pie más que unos minutos o días”.
“Esto último es una analogía de la economía que no le gusta a los políticos, ya que viven de tomar medidas efectistas sin ningún tipo de fundamento que llevan al derrumbe de todo lo construido”, agregó.
Siguiendo con su línea del trabajo hecho hasta ahora, expresó: “Ahora que los cimientos están firmes, es momento de empezar a ver el fruto de nuestro esfuerzo”.
La diversidad de ecosistemas brinda, para Milei, “una capacidad potencial para generar materia prima pocas veces vista en la historia”: “Solo con estas condiciones, la Argentina podría tener un sector turístico 20 veces más grande que el actual (…) y forma constante durante todo el año sin ningún tipo de problema. Esto quiere decir que aún tenemos mucho potencial sin ser explotado”, aseveró.
El presidente consideró que para “aprovechar todo este potencial” se necesita desarrollar “infraestructura, un entramado hotelero con la capacidad y la calidad suficiente para ser tentados por ciudadanos de todo el mundo” y además “rutas aerocomerciales que conecten todo nuestro país”.
En este sentido, recalcó que la gestión ya comenzó con una “regulación del sector aerocomercial que está generando una mayor conectividad, tanto en vuelos de cabotaje como internacionales”.
También enumeró la “eliminación de visas y trámites burocráticos para mercados estratégicos”. Pero para que todo lo deseado se cumplan, el fin es llegar a una “estabilidad macroeconómica” que permita inversiones a “diez, 20 o 30 años, sin el temor de que la economía vuele por los aires de la noche a la mañana”.
Para poder competir “más y mejor” se debe “reformar el mercado de trabajo para que contratar sea más accesible para los distintos emprendimientos”, y acentuó con todo de advertencia: “Ahora vamos por la reforma laboral para acabar con la industria del juicio, que lleva negocios a la quiebra”.
El presidente Javier Milei afirmó que desde su gobierno quieren “impulsar las reformas necesarias para que Argentina se vuelva un país competitivo”, motivo por el cual tienen “claro que la solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes, tampoco inflar artificialmente la demanda emitiendo pesos a mansalva o imponiendo regulaciones que fuercen a la gente a vacacionar en el país”.
En ese marco, el libertario destacó: “También se necesita mejorar la competitividad del sector, porque, como ya mencioné, el sector turístico compite con el sector turístico de todo el planeta. Para poder competir más y mejor, tenemos que reformar el mercado de trabajo para que contratar sea más accesible para los distintos emprendimientos”.
“También necesitamos una reforma fiscal para bajar impuestos, haciendo que cada vez más emprendimientos sean rentables”, puntualizó.