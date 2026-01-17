Milei en Jesús María: Sutil ironía de Lali Espósito
La cantante Lali Espósito dejó un comentario sugestivo en redes, acerca del paso de Javier Milei por el escenario del Festival de Jesús María, en Córdoba, durante el show del ‘Chaqueño’ Palavecino. “Qué sorpresa. Qué alegría. Larga vida a los festivales populares!”, publicó la cantante en su cuenta de X, reavivó el cruce.
"Jesús María":
Por la llegada de Javier Milei al Festival Nacional de Doma y Folklore durante la presentación del Chaqueño Palavecino pic.twitter.com/7oKAiNzkdk
— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 17, 2026
Lali adaptó el recordado posteo que realizó en X el 13 de agosto de 2023, fecha en la que se conoció el resultado de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) : “Qué peligroso, qué triste”.
Las reiteradas críticas de Milei hacia los festivales hicieron que el exvocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tuviera que realizar algunas aclaraciones en la previa de Jesús María. “El Presidente jamás ha cuestionado los festivales en sí mismos, sino el descontrol del dinero público destinado a este tipo de eventos”, sentenció en su cuenta de X.
En ese marco, el tuit de este sábado fue una chicana al libertario por su presencia en el histórico Festival Nacional de Doma y Folklore, que este año celebra su 60° aniversario, debido a que Milei cuestionó en varias oportunidades la organización y el financiamiento de los festivales populares en el interior del país.
De hecho, la pelea con Lali se originó por la participación de la cantante en festivales culturales financiados con dinero del Estado. Por este motivo, ambos tuvieron varios cruces mediáticos en el pasado, de hecho Javier Milei llegó a llamar a la cantante “Lali Depósito”.