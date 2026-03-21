Milei en Hungría: “Cuando no se adapta culturalmente, la inmigración se convierte en invasión”

El presidente argentino, Javier Milei, fue recibido este sábado por el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en el marco de su visita oficial a ese país europeo. Durante la jornada, el mandatario sostuvo que “cuando no se adapta culturalmente al lugar donde va, la inmigración pasa a convertirse en invasión”, en una declaración que generó repercusiones.
El encuentro tuvo lugar en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno húngaro, y fue difundido a través de un video oficial de Presidencia. Orbán es reconocido por su postura firme contra la inmigración, a la que en distintas ocasiones calificó como una amenaza. En ese sentido, en 2017 su gobierno impulsó medidas restrictivas que contemplaban la detención de solicitantes de asilo mientras se analizaban sus pedidos, en espacios vigilados y con limitaciones de circulación.
Antes de la reunión con el primer ministro, Milei había sido recibido por el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor, en la ciudad de Budapest. El jefe de Estado argentino estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
En el video difundido oficialmente, se observa a Milei siendo recibido con honores protocolares, incluyendo trompetas y alfombra roja, mientras recorría el ingreso al palacio junto a Sulyok. Detrás del mandatario caminaron Karina Milei y Quirno, como parte de la comitiva oficial.
Como parte de su agenda en Hungría, Milei participará este sábado al mediodía (hora argentina) en la Ceremonia de Cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro internacional de sectores conservadores, encabezado en su versión húngara por Miklós Szanthó.