Milei en Córdoba: “Si el 26 de octubre pintamos a la Argentina de violeta, vamos a iniciar el camino a la Tierra Prometida”
El presidente Javier Milei consideró hoy en Córdoba que la sociedad “va a volver a reflexionar”, y en la próxima elección legislativa nacional del 26 de octubre, La Libertad Avanza “va a pintar de violeta al país”.
Durante su exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el mandatario acusó a la oposición a la que referenció como “el partido del Estado” de intentar destruir al Gobierno, en el marco del año electoral, y contrapuso que “construir requiere de mucho trabajo”.
“Si tomamos conciencia del monstruo que hay enfrente, creo que la sociedad va a volver a reflexionar, y este 26 de octubre va a pintar de violeta el país”, precisó además, lo que cosechó tibios aplausos de los presentes.
En la misma línea, ironizó: “Por eso fue era tan genial el ejemplo que había hecho Alfredo Casero con el flan. Se le había terminado de quemar la casa y gritaba que quería flan. No, pero se quemó la casa. ‘Quiero flan’. Pero no hay heladera. ‘Quiero flan’. Pareciera que la política en Argentina está empecinada en eso, en violar sistemáticamente la restricción de presupuesto”.
Al respecto, en un claro mensaje sobre la oposición, amplió: “Esto es más allá de una encuesta o de lo que uno pueda estar mirando, es principio de revelación pura. Si estuvieran para ganar acorde a lo agrandados que están, no estarían tratando de romper todo, todo el tiempo”.
“Parte de todas las problemáticas que se están impulsando desde el partido del Estado, es la contracara porque saben que pierden, entonces quieren romper todo para conseguir un mejor resultado”, alertó el libertario, y completó: “Pero nosotros vamos a seguir peleando y avanzando, no nos vamos a rendir de ninguna manera, porque vinimos para hacer grande a la Argentina nuevamente y no vamos a cesar en esa tarea de ninguna manera”.
Camino a los comicios nacionales, Milei aprovechó para destacar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien competirá por una banca en la Cámara de Senadores, y mencionó al expresidente Mauricio Macri, a quien desde La Libertad Avanza intentan acercarse.
Según expresó el mandatario, los argentinos mantienen “una gran deuda” con su funcionaria a la que describió como “una verdadera patriota” por llamar a votar a la lista libertaria camino al balotaje del 19 de noviembre de 2023.
Por su parte, vaticinó “una pequeña pausa” de lo que definió como la marcha económica del país y que le atribuye “a la volatilidad que está creando el partido del Estado”, pero garantizó que si el 26 de octubre, la sociedad pinta a la Argentina de violeta, iniciará “el camino a la Tierra Prometida”.
El mandatario anticipó además que impulsará una reforma laboral, una reforma tributaria, y “mucha desregulación económica para adelante”, y vaticinó resistencia de la oposición. “Cuando le empezaron a torpedear el barco a De la Rúa fue porque quiso hacer la reforma laboral. No sea cosa que los que están torpedeando atrás sean los mismos. No van a poder parar el cambio”, subrayó.
Asimismo, sostuvo que “doblegar el statu quo no es fácil” porque “los procesos de cambio siempre generan resistencia”, y cuestionó al ex gobernador de esa provincia, Juan Schiaretti, por haber criticado el modelo libertario. “Cuanto más fuerte, la resistencia es aún muchísimo mayor”, sostuvo Milei
También cuestionó hoy al ex aliado, actual candidato a diputado de Provincias Unidas, al advertir que “cuando uno pasa por la administración pública y tiene la tarea de llevar a cabo el país, una provincia o un municipio, se supone que uno debe aprender qué era la restricción presupuestaria”.
“Días atrás, Schiaretti nos criticaba por lo que estábamos haciendo, y hacía una propuesta de gastar más que sonaba muy linda, pero implicaba elevar el déficit fiscal en 7 puntos del PBI. ¿Con qué lo vamos a financiar? ¿Con emisión monetaria, con endeudamiento?“, se preguntó Milei.
Por último, pidió “romper con el círculo de la demagogia”, cuestionó a los sectores que “se empecinan en violar sistemáticamente la restricción de presupuesto”, y se mostró convencido de que su administración continuará implementado reformas. “Estamos confiados en que vamos a poder seguir haciéndolas de acá en adelante, porque ya todos hemos visto quién está enfrente, ya hemos visto a los forajidos de vuelta. Así es que vamos a seguir trabajando por hacer una Argentina mejor, para que salgamos del populismo y salgamos adelante de una vez por todas”, concluyó.
El mandatario brindó un discurso en la Bolsa de Comercio local y a las 18 encabezará una actividad de campaña con los candidatos locales de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del 26 de octubre.
Discurso del Presidente Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba. pic.twitter.com/YjVCzjCnQy
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 19, 2025
Las frases más sobresalientes
“Los procesos de cambio, siempre generan resistencia del statu quo y cuanto más fuerte ese proceso de cambio, evidentemente la resistencia es aún muchísimo mayor. Y son décadas y décadas de acumular ideas en la dirección incorrecta”.
“Habría que tomar conciencia es que Argentina entró al siglo XX siendo un país desarrollado, y es el único país que, siendo desarrollado, se convirtió en subdesarrollado”.
“El “no hay plata” todos lo padecemos regularmente, y a Argentina no le fue barato haber violado sistemáticamente la restricción de presupuesto”.
“Días atrás el ex Gobernador Schiaretti nos criticaba a nosotros por lo que estábamos haciendo, y hacía una propuesta de gastar más, muy linda, sonaba muy linda, la verdad que sonaba muy linda, pero implicaba elevar el déficit fiscal en siete puntos del PBI”.
“Yo le preguntaría al ex Gobernador Schiaretti, si está pensando en llevar el IVA al 42%. Es decir, si está pensando financiar esa locura gastromaníaca hundiendo más gente en la pobreza, llevando el IVA al 42%, porque necesitaríamos 21 puntos más de IVA, por ejemplo”.
“A nadie se le ocurre andar diciendo que la ley de la gravedad es cruel. Bueno la restricción de presupuesto es…por eso fue era tan genial el ejemplo ese que había hecho Alfredo Casero con flan. Se le había terminado de quemar la casa y gritaba que quería flan. No, pero se quemó la casa. Quiero flan. Pero no hay heladera. Quiero flan. No, pero no tenés casa. Quiero flan. Y pareciera que la política en Argentina está empecinada en eso”.
“Nosotros, cuando llegamos, recibimos la peor herencia de la historia, porque teníamos un desequilibrio monetario, un money overhang que era el doble del que había en la previa al Rodrigazo, que implicó sextuplicar la tasa de inflación, con lo cual, de base, íbamos a ir a multiplicar por 12 la tasa de inflación”.
“Teníamos indicadores sociales peores que los del 2001 al momento de llegar, aun los no sincerados. Pero además teníamos déficit fiscal por cinco puntos del PBI en el Tesoro, 10 puntos del PBI en el Banco Central, teníamos deuda en pesos venciendo muy rápidamente por el equivalente de nueve bases monetarias, teníamos el acuerdo con el Fondo caído”.
“Teníamos también las deudas comerciales en el Banco Central, las SIRA, por más de 40,000 millones de dólares, teníamos reservas netas negativas por 11,500 millones de dólares, había una brecha que era del 200%, el riesgo país al momento en el cual ganamos las elecciones estaba en torno a los 3000 puntos básicos. La hiperinflación estaba en camino. Eso fue la herencia que nosotros recibimos. Eso fue lo que hubo que resolver”
“Nosotros emprendimos un ajuste fiscal en el primer mes de gestión, después de 123 años de déficit fiscal, que no arregló nadie en 123 años, en el primer mes de gobierno nosotros pusimos las cuentas fiscales en orden, es decir, algo que parecía imposible a lo largo de 123 años nosotros lo hicimos en un mes”.
“Comenzamos a trabajar en limpiar la hoja del Banco Central para terminar con el cuasi fiscal, algo de lo que nadie en la política hacía una propuesta al respecto y que en realidad era una verdadera bomba de tiempo, se resolvió en 6 meses. Es decir, que, a lo largo del primer semestre del 2024, no solo pusimos en caja el fisco, sino que además terminamos con la emisión monetaria”.
“El momento donde la economía argentina tocó fondo fue en abril del 24. Y a partir de ahí, la economía argentina empezó a expandirse, y, cuando terminó el año 2024, en diciembre, el EMAE desestacionalizado —que es el Estimador Mensual de la Actividad Económica— terminó 6 puntos porcentuales arriba que diciembre”.
“O sea, achicar el Estado generó una expansión, es decir, hicimos un ajuste que fue expansivo. Entonces, no solo logramos bajar fuertemente la inflación, no solo logramos evitar la hiperinflación, sino que, además, la recomposición de las cuentas públicas derivó en una expansión de la economía”.
“Pero, claro, desde el mes de marzo, febrero-marzo, la política no para de meter palos en la rueda. Hay un empecinamiento por destruir todo lo que hemos construido. Es decir, a lo largo de este año, la parte más irracional de la política argentina lo único que intenta hacer es romper el equilibrio macroeconómico”.
“Este gobierno sacó de la pobreza a 12 millones de argentinos. Había, además, 6 millones de argentinos que no comen y hoy comen porque salieron de la indigencia. Por lo tanto, no solo que hicimos, pusimos en caja las cuentas públicas, sino que, además, bajamos la inflación y, además, sacamos gente de la pobreza y la indigencia”.
“¿Quiere decir que los problemas se terminaron? No, no, de ninguna manera estoy diciendo que se terminaron los problemas. Es decir, nosotros sabemos que tener 30 % de pobres es algo híper doloroso. Es como estar a mitad de camino. La realidad es que la pregunta es: ¿qué hacemos? Y yo diría: miren, no aflojemos, sigamos para adelante. ¿Falta un montón? Sí, pero hemos logrado un montón”.
“Lo que nosotros estamos pidiendo en este momento es que no aflojen, que sabemos que es duro, que falta, pero estamos a mitad de camino. Por lo tanto, hay que salir adelante, o sea, hay que seguir, hay que seguir metiéndole, hay que seguir empujando. ¿Por qué? Porque del otro lado está el camino de la prosperidad”.
“Hemos hechos cosas maravillosas en materia de ir recomponiendo la cuestión del endeudamiento. De hecho, la deuda bajó en 50.000 millones de dólares. Nosotros teníamos 500.000 millones de dólares cuando llegamos; hoy son 450.000 millones de dólares. Es decir, somos el primer gobierno que paga tanta deuda. O sea, pagamos deuda, en 20 meses bajamos la deuda 50.000 millones de dólares. Por eso pasó de niveles del 100% a 44”.
“Parte del desafío, parte de todas las problemáticas que se están impulsando desde el partido del Estado, es la contracara porque saben que pierden, entonces quieren romper todo para conseguir un mejor resultado. Pero nosotros vamos a seguir peleando y vamos a seguir avanzando”.
“Lo único que hay que tener es fe, pero, sobre todas las cosas, coraje. Y yo creo que los argentinos, después de tanta resiliencia, tantas cosas malas, si hay algo que tenemos es fuerza y coraje para hacerlo”.
“Argentina es uno de los cinco países del mundo que tiene equilibrio fiscal. O sea, en casi 200 países en el mundo, solamente cinco tienen equilibrio fiscal. Nosotros somos uno de ellos. Es decir, si ustedes se dan cuenta, todo el pánico es político. Por lo tanto, si el 26 de octubre pintamos a la Argentina de violeta, el sueño argentino va a ser posible, de hacer grande Argentina nuevamente”.
“Vamos a tener más crecimiento porque se hizo bajando el gasto público, no solo porque, además, va a bajar también los impuestos; sino que, además, en materia de desregulación, vamos a seguir yendo al hueso”.
“Parte de este crecimiento, entonces, tiene que ver con seguir desregulando en todos los mercados, y también desregular en el mercado de trabajo. O sea, que se viene reforma tributaria, reforma laboral y mucha desregulación económica para adelante”.
“Una vez que nosotros avancemos en la reforma tributaria, una vez que avancemos en la reforma laboral, vamos a estar en condiciones de abrir más la economía sin que eso tenga un costo social negativo”.
“No tengan duda que, si el 26 de octubre pintamos a la Argentina de violeta, vamos a iniciar el camino a la Tierra Prometida y Argentina va a ser grande nuevamente”.