Milei en Córdoba: otro costosísimo operativo de Seguridad para una breve caminata y 5 minutos de discurso
El presidente Javier Milei cerró en la ciudad de Córdoba la campaña electoral acompañando a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA). “Queremos seguir avanzando con las ideas de la libertad”, reclamó cuando empezó a hablar, megáfono en mano, y terminó con “la libertad avanza o la Argentina retrocede”. Su discurso se extendió unos cinco minutos.
“Yo nunca dije que iba a ser fácil. No se pueden quebrar de la noche a la mañana 100 años de populismo”, afirmó.
Primero saludó desde el estribo de la camioneta en la que llegó junto a Karina Milei y caminó unos metros sacándose fotos con la gente -siempre rodeado de su seguridad- hasta subirse al vehículo con su hermana y Gonzalo Roca, el cabeza de la lista cordobesa. Al terminar de hablar, de regreso a su auto, repitió los saludos y sonrió para los teléfonos móviles que buscaban su imagen.
En sus expresiones, Milei reiteró que su gobierno sacó de la pobreza a 12 millones de argentinos. “Terminamos con los piquetes. Estamos exterminando la inseguridad, tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia”, añadió.
Pese a la brevedad del acto, la recorrida duró más que las visitas que hizo a Santiago del Estero y Tucumán, el fin de semana pasado.
Aunque el Faulkner de la Fuerza Aérea aterrizó pasadas las 17 al aeropuerto de la capital provincial, en vez de ir directo a la zona de su recorrida, el presidente, acompañado por su hermana Karina pararon en el mismo hotel de Alberdi en el cual estuvo en su última visita. De esa manera, el inicio de la caminata se demoró -igual que el acto anterior- casi dos horas en una jornada de intenso calor (la máxima fue de 35,5 grados).
La elección de Nueva Córdoba -comenzó la recorrida en Ituzaingó y San Lorenzo, a donde se organizó una suerte de “pasillo” – se vincula con la cantidad de jóvenes que se mueven por la zona, un electorado que constituye el núcleo duro de los votantes libertarios.
Cabellos teñidos de violeta, además de banderas y paraguas de ese color, que se mezclaban con las argentinas, integraron los grupos que esperaron a Milei. Iñaki Gutiérrez, el influencer libertario, estuvo entre la gente compartiendo fotos; también se vio a la diputada Lilia Lemoine. “Milei, querido, el pueblo está contigo”, lo vivaron cuando llegó.
A Milei lo acompañaron los candidatos Roca (quien lo esperó en el hotel); Marcos Patiño Brizuela y Enrique Lluch, mientras mientras que Laura Soldano y Laura Rodríguez Machado -dos y cuatro de la lista- llegaron temprano a la zona de la caminata.
El diputado nacional Gabriel Bornoroni, jefe de la campaña en Córdoba, afirmó que la intención del presidente era “estar en contacto con la gente, que es lo que le gusta. Le gusta sacarse fotos con todos”.
A unas cinco cuadras de donde se desarrolló la recorrida, frente al Patio Olmos, hubo una manifestación en contra de su presencia de la que participó el gremio docente cordobés, la UEPC, partidos de izquierda y varias organizaciones sociales.
A metros de allí, un joven fue aprehendido por pintar la fachada del Patio Olmos, donde en 2015 Mauricio Macri realizó un masivo cierre de campaña antes el balotaje con el que desembarcó en Casa Rosada.
Pero el momento de mayor tensión se vivió durante el primer tramo de la caravana de Milei, cuando un hombre de 70 años, visiblemente alcoholizado, le arrojó una lata de cerveza a la camioneta que trasladaba al mandatario al grito de “Soy Kuka”. Rápidamente fue inmovilizado por agentes de civil de la Policía Federal. Aunque en un principio pareció que estaba munido de un arma, las fuentes policiales consultadas lo descartaron.
Hubo una tercera detenida: una mujer de 38 que habría amenazado de muerte al presidente cuando saludaba a la militancia violeta.
También se vivieron momentos de zozobra cuando casi al final de la marcha, un joven pelilargo, vestido de rojo pero no con la indumentaria de Las Fuerzas del Cielo, le gritó a la hermana del presidente que justo se asomó por el rodado: “Karina, 3%”, en referencia a las supuestas coimas en la Agencia de Discapacidad que reveló el malogrado Diego Spanuolo. En ese momento, se cruzó con los militantes libertarios e intercambiaron insultos sin que el incidente pasara a mayores.
Otro incidente se produjo en las cercanías del Buen Pastor, cuando un hombre empezó a cantar fuerte la Marcha Peronista y lo insultaron los militantes libertarios. “Soy jubilado y tengo que trabajar porque no me alcanza”, dijo.
Desde media mañana la zona de Nueva Córdoba, a minutos de la plaza San Martín, estuvo vallada y con calles cortadas por un amplio operativo de seguridad desplegado.