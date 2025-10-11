Milei en Chaco: “Nunca les hemos mentido”
Javier Milei minutos después de las 11 al aeropuerto de Resistencia, en la provincia de Chaco, y, tal como estaba previsto, fue recibido por el gobernador provincial, Leandro Zdero. El presidente llegó acompañado de su hermana, Karina Milei. Cerca de las 12, el presidente de la Nación llegó a la esquina de la plaza Belgrano, en el cruce de las calles French y Paraguay, en el medio de un fuerte operativo de seguridad coordinado entre las fuerzas federales y la policía local.
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, recibió a Milei en el Aeropuerto Internacional, con quien se dirigió hacia la Plaza Belgrano para compartir una actividad de campaña.
El jefe de Estado y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también fueron recibidos por la vicegobernadora de Chaco, Silvana Schneider.
El Presidente Javier Milei y la Presidente de La Libertad Avanza, Karina Milei, con el Gobernador del Chaco, Leandro Zdero, en Resistencia.
Tras colocarse en la caja trasera de una de las camionetas que integraba la caravana, como ocurrió en Mar del Plata, Mendoza y San Nicolás el mandatario recorrió un tramo del camino acompañado por su hermana Karina, quien llevaba en sus manos un peluche de un león que le arrojaron desde la calle.
Unos pocos minutos después, Milei descendió de la 4×4, tomó un micrófono y comenzó a hablar a la multitud, dejando de lado el megáfono que había utilizado en ocasiones anteriores.
“Nos encontramos en esta disyuntiva, si avanzamos hacia las ideas de la libertad y la prosperidad, o volvemos al pasado kirchnerista”, señaló Milei en su llegada a la capital chaqueña, mientras la militancia vitoreaba su nombre. Y en esa línea, agregó: “Les pido que no aflojen, que esta vez el esfuerzo vale la pena porque La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.
El presidente Javier Milei pidió a los militantes libertarios que lo sigan “acompañando en esta gesta histórica por hacer grande a la Argentina nuevamente”, al encabezar un acto junto a la militancia en la Plaza Belgrano de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
En compañía de su hermana, Karina Milei, y el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, el libertario destacó: “Quiero pedirles que nos sigan acompañando en esta gesta histórica por hacer grande a la Argentina nuevamente. Sabemos que el camino es duro, pero nunca les hemos mentido. Hoy estamos a mitad de camino, por eso les pido que no aflojen porque esta vez el esfuerzo vale la pena”.
“Este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación, la pobreza, si seguimos aniquilando la inseguridad, si seguimos reportando y sacando a patadas en el culo a los narcos, si seguimos siendo un ejemplo en el mundo de lo que hay que hacer, si seguimos recibiendo inversiones y respeto o queremos volver al modelo del pasado con pobres argentinos mendigando”, sentenció Milei.
Durante su discurso a la militancia en la Plaza Belgrano, destacó: “Estamos en un momento bisagra de nuestra historia. Venimos de años de decadencia, pobreza e inflación. Hoy estamos de pie, bajando la inflación, ordenando las cuentas y devolviéndole dignidad al trabajo y al esfuerzo de los argentinos”.
En simultáneo a la presencia de los militantes libertarios y de otros espacios que apoyan al mandatario, un grupo de manifestantes que repudian su presencia también se acercó al lugar, portando carteles en los que se podía leer: “Patria o Milei” y “Estafador, coimero”, algunas de las consignas, pero quedaron fuera del anillo de seguridad y no se registraron incidentes.
El acto finalizó poco antes de las 12.30, horario en que el presidente se retiró del lugar y los asistentes iniciaron la desconcentración.
Hasta el momento, Zdero fue uno de los mandatarios provinciales que se mostró leal al Gobierno nacional, tras los altibajos que hubo a lo largo de la gestión. El vínculo entre Nación y Chaco se fortaleció, luego del triunfo de que obtuvo la alianza electoral a mediados de mayo.
En esa oportunidad, la coalición superó al peronismo chaqueño por una diferencia de 10 puntos. Asimismo, el Tribunal Electoral chaqueño confirmó que el oficialismo se impuso por el 45,24% de los votos en las elecciones legislativas locales.
Tras la gira por Resistencia, Javier Milei cruzó el puente “General Belgrano” con destino a la vecina ciudad de Corrientes capital, adonde arribó cerca de las 13.30.
Una vez en suelo correntino, el mandatario nacional se dirigió al hotel Turismo, en la zona de la Costanera de la capital provincial, donde fue recibido entre otros dirigentes libertarios por la exvedette Virginia Gallardo, candidata a diputada por La Libertad Avanza.
En la provincia del litoral el espacio libertario no acordó con el oficialismo provincial nucleado en torno al valdecismo. Irá solo a competir contra el PJ, un desprendimiento del radicalismo y otros espacios.