Milei en Cadena Nacional: “No se puede arreglar en dos años lo que se destruyó en casi un siglo”
El presidente Javier Milei anunció este viernes en cadena nacional dos medidas para “blindar” el superávit fiscal. Firmará una resolución que prohíba al Tesoro financiar el gasto primario con emisión monetaria y enviará un proyecto de ley para penalizar los presupuesto nacionales que incurran en déficit fiscal.
Los anuncios fueron realizados en respuesta a los duros reveses que sufrió el Gobierno en el Congreso, donde fueron aprobados proyectos de Financiamiento Universitario, en apoyo al Hospital Garrahan y el rechazo de algunos decretos presidenciales que eliminan organismos públicos como Vialidad Nacional, entre otros.
“Frente a los continuos intentos del Congreso de la Nación de atentar contra el programa económico del Gobierno y de la prosperidad de los argentinos quiero anunciarles que en los próximos días estaremos tomando dos medidas para amurallar el déficit cero”, explicó Milei.
La primera medida será tomada el lunes. Ese día, el presidente firmará una instrucción al Ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. “No podrá solicitar dinero prestado al BCRA para financiar su gasto”, afirmó.
La segunda medida será un proyecto de ley que enviará al Congreso que penalizará los presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. “Establece una regla fiscal estricta que le exige al Congreso nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción”, explicó Milei.
El presidente volvió a insistir que las medidas aprobadas por el Congreso sólo podrían ser financiadas con emisión monetaria, que para el ideario oficial, significaría inflación. Esto justifica su rechazo y resistencia ante la insistencia de la oposición aprobar medidas como la restitución de la moratoria jubilatoria o la Emergencia en Pediatría.
Con el objetivo de recuperar la agenda legislativa, el presidente Javier Milei dio una cadena nacional para explicar los vetos a las leyes de emergencia en discapacidad, aumento en jubilaciones y moratoria previsional. Al presidente de la Nación se lo vio rodeado del equipo económico de su gestión y se refirió a la actividad reciente en el Congreso de la Nación. Además, prometió medidas para “amurallar el déficit cero y la política monetaria de este Gobierno”.
El mandatario inició detallando los objetivos estructurales de su gestión: “Terminar con la inflación y generar las condiciones para que la Argentina crezca de forma sostenida en el tiempo”. Además, planteó que “no se puede arreglar en dos años lo que se destruyó en casi un siglo. Por eso, antes de generarles falsas ilusiones a los argentinos, fuimos francos al decirle cuán duro iba a ser el camino”.
Luego, se refirió a la actividad en el Congreso, que viene de aprobar una decena de proyectos que confrontan con su agenda de gestión y busca revertir sus recientes vetos. “Impulsaron un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tanto esfuerzos nos ha costado a todos los argentinos y es la piedra angular para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo”, analizó y aseguró que no existen fuentes de ingresos para sostenerlos: “Aún carecemos de acceso a los mercados internacionales de crédito. Por eso nos sería virtualmente imposible tomar deuda para financiar los gastos corrientes que el Congreso está aprobando”.
“Parece una intención noble, pero cuando no hay plata no se trata más que de un engaño demagógico por parte de la política, que toma a los ciudadanos como idiotas”, calificó y afirmó que “no vine a buscar atajos, sino a dar vuelta la página de nuestra decadente historia. Mi tarea no es parecer bueno, es hacer el bien. Incluso si el costo es que digan que soy cruel”. “No hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda: no vamos a volver atrás”, ratificó y apuntó al Congreso: “Me van a tener que sacar con los pies para adelante”.
A su vez, aludió a los malos resultados obtenidos en las últimas actividades legislativas: “Cada una de las sesiones que se han visto en el Congreso a lo largo de los últimos seis meses ha sido una expresión del choque entre esta fuerza imparable (NdR: por su gestión) y este objeto inamovible (NdR: por la oposición). Hoy estamos ante las puertas de la resolución de este conflicto. Por suerte para los argentinos, las elecciones de octubre van a dirimir esta paradoja de una vez por todas y se podrá elegir un nuevo Congreso que nos permita avanzar hacia los cambios que el país necesita”.