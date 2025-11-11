Milei eliminó la Secretaría de Medios y transfirió sus funciones a la Jefatura de Gabinete
El Gobierno suprimió este martes del organigrama de la Presidencia a la Secretaría de Comunicación y Medios, y asignó sus competencias a la Jefatura de Gabinete de Ministros, que ahora lidera el exresponsable de aquella área, Manuel Adorni.
Lo hizo por intermedio del Decreto 793/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei, Adorni y todo el Gabinete nacional. A través de esta normativa, establecida “con el objetivo de optimizar y dotar de mayor eficiencia a la gestión de Gobierno Nacional”, el Ejecutivo dispuso otros cambios en la Ley de Ministerios para reconfigurar varias áreas.
En el caso de la supresión de la Secretaría de Comunicación y Medios, que va a tono con lo adelantado por el flamante ministro coordinador, quien dijo que él mismo asumiría esa función como se hizo “históricamente”, se determinó que sus créditos presupuestarios, bienes, personal y unidades organizativas pasarán a la Jefatura de Gabinete.
“No vamos a tener vocero. Históricamente el vocero fue el jefe de Gabinete. No seguirá el mismo formato de estar todos los días o día por medio en una conferencia de prensa, pero los temas importantes, los seguiré comunicando yo”, dijo Adorni.
De acuerdo con lo estipulado en el Decreto, “las tareas necesarias para posibilitar la actividad del presidente de la Nación” serán atendidas a partir de este martes solo por cuatro Secretarías: General; Legal y Técnica; de Inteligencia de Estado; y de Cultura.
Según se precisó, las personas a cargo de las tres primeras, Karina Milei, María Ibarzábal y Sergio Neiffert, respectivamente, “tendrán rango y jerarquía de ministro”.
En paralelo, el decreto redistribuyó competencias entre ministerios. En uno de esos movimientos, transfirió las relacionadas con el área de turismo, ambiente y deporte, que conduce Daniel Scioli y estaba bajo la órbita del Ministerio del Interior, también a la Jefatura de Gabinete.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad Nacional asume la gestión de las políticas migratorias y el control tutelar de la Dirección Nacional de Migraciones y del Registro Nacional de las Personas.