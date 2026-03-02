Milei “domó” a la Oposición en el Congreso a pura injuria: “Delincuentes, chorros, ladrones, corruptos, ignorantes, bestias, brutos, deshonestos, ASESINOS…”
Con un encendido discurso, durante el cual abundó en escarnios de altísimo calibre contra los legisladores opositores, el presidente Javier Milei inauguró las 144° Sesiones Ordinarias del Congreso en Cadena Nacional, y anunció reformas como leyes próximas a tratarse en el Palacio Legislativo y vislumbró los próximos años del país.
Entre los principales puntos, el presidente destacó el potencial de la Argentina en términos de exportación de materias primas, energía y de geolocalización en el continente. Insistió en la necesidad de continuar con la alineación internacional con Estados Unidos y Occidente, y ponderó el tratado de libre comercio con la Unión Europea. “Somos un eslabón natural de la cadena de valor estratégica de Occidente”, aseguró.
En cuanto a las reformas, adelantó que cada Ministerio presentará una serie de paquetes que se irán tratando mes a mes durante el 2026. Además, mencionó reformas en el Código Civil y Comercial, el Procesal y Comercial, en Defensa al Consumidor y la competencia, del Código Aduanero y a nivel impositivo.
No obstante, en diferentes momentos de la alocución, mantuvo fuertes intercambios con la oposición presente en el Recinto. En su mayoría, eran diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Los trató de: “Delincuentes, chorros, ladrones, corruptos, ignorantes, bestias, brutos, deshonestos, y hasta de ASESINOS”, lo cual permite avizorar que en las próximas horas el mandatario sea destinatario de un aluvión de denuncias penales, siempre y cuando los parlamentarios opositores crean en sus inocencias y no callen pese a las gravísimas acusaciones a las que fueron objeto por parte del presidente.
En tanto, Milei apuntó directamente contra la expresidenta Cristina Kirchner: “Va a seguir presa”.
La herencia
Al comienzo de su alocución, el jefe de Estado expresó: “Me gustaría invitarlos a hacer memoria de a dónde venimos y entender a dónde vamos y por qué este año va a ser tan importante. La Argentina estaba en una situación de crisis terminal. La herencia nos mostraba la combinación de las tres peores crisis argentinas. Hoy sabemos que hay un camino hacia adelante, estamos haciendo cosas que teníamos pendientes desde hace décadas”.
“Cumplimos con las promesas de campaña”
“Ha sido uno de los períodos de Sesiones Extraordinarias más productivos de nuestra historia y cumpliendo con todas las promesas de campaña hechas en 2025. Podemos decir que aprobamos el primer presupuesto sin déficit fiscal en 100 años. Terminamos con la emisión monetaria. Sancionamos la Ley de Inocencia Fiscal”, prosiguió Milei.
“Manga de ladrones”
En medio de un cruce con la oposición en el recinto, Milei espetó: “Manga de ladrones, ignorantes, la justicia social es un robo. Por eso tienen a la suya presa. Sigan con las operetas que la gente sabe que todo es falso. Sigan mintiendo a la gente. Manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa: por la causa Cuadernos, por Vialidad, por el Memorándum con Irán, porque fueron los más chorros de la historia”.
Acuerdo Mercosur-Unión Europea
“Nos convertimos en el primer país de la región en promulgar el acuerdo con la Unión Europea. Es nuestra convicción que el comercio, en su efecto con la competencia, eleva los niveles de vida. Además, logramos un acuerdo comercial con EE.UU., tras el sabotaje de hace 21 años que fue impulsado por la dirigencia. Aún resuena la frase de Chávez: ‘ALCA, ALCA, al carajo’, y después nos quieren convencer de que no nos lleva a Cuba, con Venezuela en el medio”, continuó recordando Milei.
Otro cruce
Mientras hablaba de las reformas que aumentaron los puesto de trabajo, Milei volvió a cruzarse con la Oposición: “No tomamos el país en condiciones normales. Nuestra moneda nacional había sido destrozada por la emisión descontrolada. La falta de inversión y seguridad jurídica destruía puestos de trabajo”.
“Vean los números, entiendo que suman con dificultad, pero vean los números”, le achacó a los opositores que lo desmentían. “La tasa de desempleo cayó, pese a que cayó la oferta (…) Sería divertido debatir con ustedes si supieran algo. ¿Qué puedo esperar de ustedes, que en el último gobierno emitieron 28 puntos del PBI, tres en el último año para ganar una elección?”.
“No sorprende que haya personas siniestras”
En relación a la apertura de importaciones, deslizó: “No sorprende que haya personas siniestras y algunas de ellas golpistas que, en nombre de la defensa de la industria nacional, bajo la pátina de un nacionalismo de pacotilla, defienden el proteccionismo y el control de capitales con su consecuente brecha cambiaria. Esto es abrazar la bandera argentina con la única intención de robar a los argentinos de bien”.
“La gran mayoría empresas estatales eran deficitarias debían ser sostenidas con impuesto y emisión monetaria. Las regulaciones sofocaban el libre mercado y detrás de ellas había alguien robándole a los argentinos con sobrecostos. Algunos casos tan alevosos como el sistema de licencias de importación. A través de los amigos del poder podrían tener un negocio rentable importado al a un tipo de cambio oficial y vendiendo al paralelo”, puntualizó.
Destacó el trabajo de Caputo y Bausilli
“En nuestro primer mes eliminamos un déficit fiscal del 5% del PBI, de una tajada. Muchísimas gracias al mejor ministro de Economía del mundo, dos veces seguidas: Toto Caputo”, exclamó Milei. De fondo se escuchaba: “Olé, olé, olé, Toto, Toto”. “Esto no lo hicimos aumentando impuestos, sino recortando el gasto. Durante el 2024 redujimos el gasto primario del Estado”, acentuó el presidente.
“Desde el lado del Banco Central nos concentramos en recomponer su situación patrimonial y logramos eliminar el déficit cuasi fiscal y comenzamos la recomposición de reservas. Gracias a Santiago Bausilli por salvarnos de la hiperinflación. Gracias, Pablo Quirno, por semejante diseño institucional que estabilizamos la economía sin controles de precios, sin represión, sin plan Bonex”, siguió remarcando agradecimientos.
Elogios para Bullrich
“Con un accionar implacable de la doctora Bullrich hemos impulsado reformas legislativas como la ley antimafia, el registro de datos genéticos y la ley de reiterancia, junto con la puesta en acción del Plan Bandera y el protocolo antipiquetes”, sumó Milei en el listado de reivindicaciones.
“Kukas, me encanta domarlos y verlos llorar”
Mientras hablaba sobre los cambios en educación, Milei volvió a enroscarse en un cruce con la oposición: “Kukas, yo les voy a avisar algo. Me encanta domarlos y verlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar”.
“Entendemos que los planes sociales no son una solución de fondo, sino una transición; por eso también estamos transformando la educación primaria e inicial. Renovamos la currícula educativa, fortaleciendo las competencias fundamentales y ampliando las pruebas Aprender en primaria y secundaria”, consignó.
Milei fue interrumpido y contestó: “Para ustedes la educación era lavarles la cabeza a los chicos con La razón de mi vida. Ustedes son muy divertidos para el debate: tienen todo el pasado por delante”.
“Atrás de cada regulación había un curro”
“Hemos avanzado con las primeras privatizaciones proyectadas en la Ley Bases. Gracias al trabajo de todo el Gobierno, pero en particular del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Gracias a su ciclópea tarea, hemos realizado más de 14 mil desregulaciones que dan cuenta del grado de cooptación corporativa que tenía el Estado, porque atrás de cada regulación había un privilegio o, mejor dicho, un curro, un tongo”, aseveró.
“Estamos saliendo del pozo”
“Estamos saliendo del pozo. Y todo esto lo logramos sin expropiaciones ni default. Fue tan solo el resultado de encarar con seriedad y adultez la gestión del Estado, respetando los derechos de propiedad y devolviéndole la libertad a los argentinos”, especificó el presidente.
Contra la Izquierda: “No representan más del 5%”
“[Nicolás] Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, tendríamos un problema muy grave, porque no son más que el 5%. ¿Qué te pasa, chilindrina trosca? No la llego a escuchar. Seguí llorando, chilindrina, dale. Quisieron hacer todo lo posible para terminar con este gobierno y no pudieron”, ironizó.
“Trump acudió en auxilio de nuestro país”
Milei ponderó la ayuda financiera obtenida de Trump: “En un contexto golpista, tuvimos, gracias a nuestro gran acierto en materia de política exterior, un aliado clave. Por primera vez en la historia y producto de la relación especial que hoy caracteriza el vínculo entre Estados Unidos y la Argentina, el Gobierno de Donald Trump acudió en auxilio de nuestro país. Y esa ayuda no fue por cuestiones económicas, sino para defendernos contra el embate desestabilizador de los representantes del antiguo régimen. Ustedes, los golpistas de siempre”.
“Yo no tengo problema en aceptar los hechos como son. No me peleo con los datos, como ustedes”, le cuestionó a la Oposición.
Algunas de las prioridades del Gobierno para 2026
Milei fijó como una de las metas para el presente año: “Garantizar las condiciones macroeconómicas básicas. Para ello, nada más importante que seguir defendiendo el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva para terminar para siempre con la inflación y bajar el riesgo país”.
“Tenemos tres pilares para el crecimiento: el primero es la desregulación de la economía. El segundo es el capital humano, la productividad de una nación y su proyección hacia el futuro. Por último, viene de la mano de la apertura comercial”, enumeró.
Contra empresarios “prebendarios”
“Quiero tomarme unos minutos para explicar la posición del Gobierno y qué significa la moral como política de Estado. No he tenido reparo en señalar a un grupo de empresarios locales, fruto de su accionar comercial. Esto es, una ley, tal como sucedía en Sodoma, puede ser legal; no lo hace lícito”, consideró.
“Cuando un entramado normativo atenta contra el derecho natural (vida, libertad y propiedad), donde el Estado se convierte en el principal violador del principio de no agresión, estamos frente a un marco legal ilegítimo”, puntualizó.
“Obviamente que los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos no ponen a la venta. Ambos son cómplices de la corrupción y la mayor responsabilidad cae sobre los políticos. Pero la pregunta es muy simple: ¿alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder a costa de los argentinos de bien?”, consultó abiertamente.
Más embates contra empresarios
“¿Les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero 4000 dólares cuando se paga 1400, y que si no se accede a dicho capricho se amenace con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios?“, dijo en alusión a su cruce con Paolo Rocca.
“¿O les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros, contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle mientras se negocia la protección para el sector del aluminio? ¿O acaso les parece pagar una remera básica 50 dólares cuando la importada cuesta 5 dólares?“, criticó sobre el cierre de Fate y la confesión de Roberto Méndez, CEO de Neumen.
“Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica e institucional del Estado”
“El éxito de un plan de estabilización se mide en meses o años, pero las políticas que necesita la Argentina se miden en décadas. El mandato que la sociedad nos dio no puede ser tan claro: nunca un gobierno tuvo una conformación tan reformista”, señaló, y añadió: “Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica e institucional que nos retrasó hasta aquí y construir una arquitectura nueva que tendrá el Estado argentino en los próximos 50 años, teniendo la moral occidental como política de Estado”.
Anunció reformas económicas, desregulaciones y apertura internacional
“La propiedad es la piedra angular de toda la economía. Vamos a combatir, con reformas del Código Civil y Comercial, el Procesal y Comercial y un paquete de leyes destinado a proteger los derechos fundamentales de los argentinos de quienes solo saben vivir de lo ajeno, incluyendo la codificación que establece la defensa del consumidor y la competencia. Además, enviaremos proyectos que barrerán con una montaña de cadenas regulatorias”, resaltó.
“Tenemos que reformar el esquema impositivo. Necesitamos menos impuestos, porque el sistema tiene que servir para el crecimiento, no al recaudador de turno. Vamos a seguir profundizando la apertura económica y los acuerdos comerciales. Reformaremos el Código Aduanero y nos integraremos a los tratados internacionales necesarios hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos”, anticipó.
“Vamos a intentar remover las barreras legales que se interponen entre la sociedad y la riqueza. Vamos a constituir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario para el beneficio de todos, con cuidados pero lejos de prejuicios ambientalistas absurdos: minerales críticos, pesca y agricultura, hidrocarburos, economías regionales y sector agropecuario”, reafirmó.
“Tenemos que crear el siglo de las Américas. Make America Great Again”
“Tenemos los minerales críticos que necesita Occidente. La energía —gas, petróleo, nuclear y renovable— para abastecer cadenas de producción. Tierra y agua para asegurar la seguridad alimentaria del hemisferio. Tenemos la ubicación, el extremo sur del continente, salida a dos océanos y proyección a la Antártida. Somos un eslabón natural de la cadena de valor estratégica de Occidente”, reconfirmó.
“Estás entregando todo”, le cuestionó un diputado. “Ustedes se entregaban a los terroristas de Irán que nos metieron dos bombas. La corrupta firmó un memorándum, y vení a explicarme qué pasó con Nisman. Manga de asesinos y chorros”, le replicó Milei. “Tenemos que crear el siglo de las Américas. Make America Great Again, de Alaska a la Argentina, hagamos América grande de nuevo”, remarcó.
“Quiero argentinos produciendo, no argentinos parásitos”
“En cinco años el complejo energético estará exportando unos 50 mil millones de dólares. El Gran Neuquén en pocos años será otra de las metrópolis argentinas. Y muchas otras ciudades cuentan con ese potencial”, destacó.
“La minería se desplegará por toda la cordillera, generando miles de puestos de trabajo. Si no fuera por cavernícolas como ustedes, e hiciéramos las cosas no como una gran hazaña sino como las hace Chile, la Cordillera nos daría millones de puestos reales, no inventados en el Estado. Quiero argentinos produciendo, no argentinos parásitos”, exclamó.
Paquetes de reformas para ser tratados en los próximos nueve meses
“Este país ya se está construyendo a pesar del alboroto de la política que quiere detenerlo. Tenemos la convicción y la tenacidad para hacer que los cambios se concreten. Tenemos el apoyo de un pueblo al que esta Cámara no hizo más que fallarle… y tenemos un adversario deshonesto que va a romper todas las reglas que él mismo creó para frenar el cambio de era”, acotó.
“Cada uno de los ministerios ha preparado diez paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos un paquete de proyectos a ser tratado por este Congreso, correspondiente a las corrientes de cambio que hemos explicado hoy. Esto constituirá el año calendario de las reformas: nueve meses ininterrumpidos de reformas. Algunos dirán que 90 paquetes de reformas pueden ser excesivos o dictatoriales, pero nuestra ambición reformista no puede ser entendida como una intentona para acumular poder; nunca será un ‘vamos por todo’”, clarificó.
“Hagamos la Argentina grande nuevamente”
“Con estas palabras doy por inaugurado el Período de Sesiones Ordinarias nº 144 del Honorable Congreso de la Nación. Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Viva la libertad, carajo. Hagamos la Argentina grande nuevamente”, pronunció Milei para terminar su discurso.