Milei dio que hablar en La Matanza: “Esto es Kosovo”
Javier y Karina Milei llegaron juntos a La Matanza. Se encontraron con una nutrida comitiva propia, más extraños del barrio, en la esquina de Antofagasta y calle N°2. El presidente saludó con un beso a varios de ellos y a otros les estiró la mano. “A algunos ni los conoce”, describió uno de sus asesores, como si fuera un mérito.
Con Ritondo tuvo un trato especial. Se dieron un largo abrazo y, sin despegarse el uno del otro, empezaron a dar saltitos y a decirse cosas al oído. “Yo me vine de negro”, le dijo Milei, casi como pidiendo disculpas. Fue el único que no quiso ponerse el buzo violeta que repartieron minutos antes.
El Presidente Javier Milei recorrió La Matanza.
Hizo lo que ni Alberto ni Massa ni Cristina hicieron. Los kukas ODIAN a los pobres, por eso los multiplican y marginan.
Nosotros, los libertarios ODIAMOS LA POBREZA, por eso la bajamos todos los meses.
ARGENTINA SERÁ RICA. pic.twitter.com/tGBzBVxPoc
— Traductor (@TraductorTeAma) August 7, 2025
Luego se sumaron Patricia Bullrich y José Luis Espert. En total eran catorce personas. Se colocaron una al lado de la otra, con el jefe de Estado en el medio, que estaba parado en puntas de pie. Milei miraba a su alrededor y susurraba: “Esto es Kosovo”. Uno de sus compañeros asentía: “La verdad, mirás para todos lados y no lo podés creer: es Kosovo”.
La foto se sacó en un minuto. Fue lo que tardaron en acomodar una larga bandera que decía “Kirchnerismo Nunca más”, escrita con la misma tipografía del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), un símbolo de la lucha contra la violación de los derechos humanos de la dictadura. Una imagen fuerte. La primera propuesta que habían evaluado en Casa Rosada contenía la frase “Ni un K más”, pero al final se impuso la versión más provocadora.
La foto obtuvo el efecto deseado. Dividió, de nuevo, a la sociedad más politizada y desató pasiones en las redes: a favor y en contra, con reacciones sarcásticas y hasta de odio en algunos sectores y de regocijo en otros. La toma se viralizó y ocupó un lugar destacado en portales y noticieros. “Estos tipos son unos genios”, dijo uno de los candidatos macristas, si es que todavía se lo puede seguir llamando así.
La imagen se convirtió en el broche de la negociación entre la LLA y el PRO para ir juntos en la provincia de Buenos Aires, donde enfrentarán a los candidatos de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa. El panorama electoral, al menos rumbo a las legislativas locales del 7 de septiembre, no resulta sencillo para el oficialismo. Hace unos meses veían un claro triunfo, ahora se generaron dudas. La tercera sección es abrumadoramente peronista y podría alcanzar para compensar otras secciones.
El sistema de poder argentino espera el resultado con inquietud. Un traspié libertario podría agitar fantasmas y agudizar la volatilidad en los mercados, que ya anduvieron a los saltos en las últimas semanas por la suba del dólar. El lema de campaña oficial (kirchnerismo o libertad) resultaría un hallazgo si surte efecto, pero podría volverse una trampa: ¿qué pasaría si gana el kirchnerismo? ¿querría decir que sigue en carrera para 2027? Son los riesgos de apostar a una polarización extrema. La economía todavía no muestra, ni por asomo, el sendero de crecimiento que imagina Milei.
Una cosa es la baja de la inflación, que todos celebran y, otra, la angustia por no llegar a fin de mes o el miedo a perder el empleo de un vasto sector de la sociedad. Esas sensaciones conviven en el electorado, que, además, en su mayor parte se muestra apático al proceso. Es cierto que hubo matanceros que se acercaron a Villa Celina a saludar a Milei y hasta le pidieron fotos, pero otros integrantes de la comitiva la pasaron mal: “Vienen solo para la foto”, les recriminaron.
La pelea con el peronismo promete una competencia caliente. Kicillof se juega mucho porque fue el autor intelectual del desdoblamiento, en contra de los deseos de Cristina. Cerca del gobernador se muestran optimistas. Creen que la performance de septiembre será mejor que la del 26 de octubre, cuando se elijan diputados nacionales. En la Casa Rosada piensan lo mismo. En San José 1111 temen que esa coincidencia termine siendo una realidad.
El día anterior a la foto en La Matanza, Karina Milei había recibido a Mauricio Macri en la Residencia de Olivos para sellar la alianza en la Ciudad. Sucedió después de un período de vacilaciones y de casi un año en el que el ex presidente intentó, sin éxito, reunirse con la secretaria general de la Presidencia.
El pacto electoral deja un rosario de heridos en el PRO. Al jefe de Gobierno, Jorge Macri, en particular, a quien su propio primo marginó no solo del acuerdo, sino también de las conversaciones, a sabiendas de que es mala palabra para Milei, pese a que -se supone- se trata del jefe del distrito. El alcalde prefería un armado con la UCR, la Coalición Cívica, Ricardo López Murphy y Graciela Ocaña, lo mismo que María Eugenia Vidal.
Jorge Macri sufre el embate. Los macristas más puros lo descalifican diciendo que le quedó grande la Ciudad y que está en riesgo la permanencia del PRO en 2027. Los libertarios ya muestran los dientes: la candidata a senadora en octubre será Patricia Bullrich, que se ve así misma como la sucesora natural a la jefatura de la Ciudad. Desde luego, para aquello falta una eternidad. Y la Argentina tiene para afrontar, como desde hace tantísimo tiempo, una tormenta tras otra.
Es que hay una realidad incontrastable: a un segmento de la sociedad le está yendo bárbaro con los postulados aplicados a la macroeconomía aunque el resultado es una profundización remarcada en cuanto a riqueza y pobreza.